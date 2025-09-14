إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على خلاطة خرسانية بالزقازيق

تمكن أحمد ضاحي رئيس حي أول الزقازيق بمحافظة الشرقية من إيقاف أعمال بناء مخالف اليوم الأحد بشارع دلتا عبد اللطيف بنطاق الحي، وتم التحفظ على خلاطة خرسانية أثناء صب الخرسانة لسقف علوي بأحد العقارات دون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها المعتدين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة، والتصدي بكل قوة وحزم لمحاولات البناء المخالف وتطبيق القانون على أصحابها.

وشدد محافظ الشرقية على أنه لن يتم التهاون في مواجهة أي مخالفات بناء، موجهًا بتكثيف الحملات الرقابية على مدار اليوم، للتأكد من التزام المواطنين بالقوانين واللوائح المنظمة لأعمال البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

