محافظ الشرقية: 85٪ نسبة تنفيذ أعمال الإنترلوك بحي أول الزقازيق

اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية من أحمد ضاحي رئيس حى أول الزقازيق على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية والتي وصلت إلى نسبة تنفيذ 85% فى تركيب بلاط الانترلوك بالحى، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024 / 2025 بمحافظة الشرقية

سرعة الانتهاء من تنفيذ الاعمال بالمشروعات

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن المحافظ قد كلف رئيس الحى التنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال ودخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بالبنية التحتية وتحقيق الراحة للمواطنين.

الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى

وأكد أحمد ضاحى رئيس حى أول الزقازيق أنه طبقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي2024/2025 جار الإسراع فى تنفيذ كافة أعمال توريد أدوات كهربائية وإنارة عامة وذلك دعما للإنارة بالحى

رصف بعض الشوارع

مشيرا إلى أنه تم بالفعل رصف بعض شوارع الحناوى وتطوير بعض شوارع النحال بتركيب بلاط الإنترلوك، بالإضافة إلى ميكنة رئاسة حى أول الزقازيق وأعمال التحول الرقمي.وشراء وتوريد مهمات النظافة

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