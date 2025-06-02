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محافظ الشرقية: 85٪ نسبة تنفيذ أعمال الإنترلوك بحي أول الزقازيق

الانترلوك بالزقازيق
الانترلوك بالزقازيق

اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية من أحمد ضاحي رئيس حى أول الزقازيق على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية والتي وصلت إلى نسبة تنفيذ 85% فى تركيب بلاط الانترلوك بالحى، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024 / 2025 بمحافظة الشرقية 

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سرعة الانتهاء من تنفيذ الاعمال بالمشروعات 

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن المحافظ قد كلف رئيس الحى التنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال ودخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بالبنية التحتية وتحقيق الراحة للمواطنين.

 

الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 

وأكد أحمد ضاحى رئيس حى أول الزقازيق أنه طبقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي2024/2025 جار الإسراع فى تنفيذ كافة أعمال  توريد أدوات كهربائية وإنارة عامة وذلك دعما للإنارة بالحى 

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رصف بعض الشوارع 

مشيرا إلى أنه تم بالفعل رصف بعض شوارع الحناوى وتطوير بعض شوارع النحال بتركيب بلاط الإنترلوك، بالإضافة إلى ميكنة رئاسة حى أول الزقازيق وأعمال التحول الرقمي.وشراء وتوريد مهمات النظافة 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية احمد ضاحى رئيس حيي اول الزقازيق معدلات تنفيذ الاعمال وصلت نسبة التنفيذ الى 85 الخطة الاستثمارية العام المالة الحالى

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