الأحد 23 فبراير 2025
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حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بالشرقية

حملات مكثفةللقضاءعلى
حملات مكثفةللقضاءعلى التعديات المخالفةبالزقازيق

شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق برئاسة شعبان أبو الفتوح وأحمد ضاحي رئيس حي أول الزقازيق، حملات مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة ، والتي شملت منطقة ميدان عرابي والمحطة وشارع البوسطه وتم التنبيه على أصحاب المحال بشارع البوسطه بالإلتزام بالأماكن الصرح بها وكذلك أمام عمر أفندي، بمحافظة الشرقية.

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حي ثان الزقازيق 

كما قام محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق بشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والطرق العامة، شملت منطقة القناطر التسعة وشارع الحمام والقيثارية وشارع الجيش، والكوبري الجديد، 

ازالة كافة الاشغالات 

وأسفرت تلك الحملات عن رفع وإزالة كافة الإشغالات والكراسي والترابيزات والإستندات الحديدية، وتم التحفظ عليهم بالمخازن وتطبيق القانون على المخالفين.

شن الحملات اليومية لتحقيق الانضباط

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق في شن الحملات اليومية لتحقيق الإنضباط بالشوارع وتيسير حركة وذلك تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء.

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استمرار ازالة التعديات

والتى تقضى  بإستمرار تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة على حرم الشوارع والطرق العامة، مشددًا على عدم السماح لأصحابها بالتعدي على الطريق مما يتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وعرقلة حركة المواطنين.

 

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