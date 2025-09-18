الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الإسماعيلية تكثف جهودها لإحكام الرقابة على المنشآت التعليمية

جانب من عملية أخد
جانب من عملية أخد العينات من المياه،فيتو

 أكدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، حرص وزارة الصحة على اتخاذ آليات الوقاية من الأمراض والتأكد من الشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب.

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد انتظام العمل بوحدتي أبو جريش وأبو صوير

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد خدمات التبرع بالبلازما (صور)

تكثيف أعمال المرور على المدارس 

 وأوضحت الدكتورة مي سامي، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، أن إدارة صحة البيئة كثفت أعمالها بالمرور على المدارس والمعاهد الأزهرية. 

عدد المدارس التي تم استهدافها 

حيث تم المرور على ٢٢ مدرسة على مستوى المحافظة خلال الأسبوع الماضي؛ لإحكام الرقابة على البيئة الداخلية للمنشآت التعليمية. 

المرور على محطات المياه 

وقام فريق صحة البيئة بالمرور على ٢٠ محطة مياه شرب للتأكد من كفاءة جميع مراحل التنقية. 

وتم سحب عينات منها بالإضافة إلى ٩١ عينة من الشبكات التابعة لها لإجراء التحاليل اللازمة؛ وذلك للتأكد من سلامتها.

كما تم المرور على حمامات السباحة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة و٦ محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي على مستوى المحافظة ضمانًا لحماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

