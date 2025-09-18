صحة الإسماعيلية تكثف جهودها لإحكام الرقابة على المنشآت التعليمية

أكدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، حرص وزارة الصحة على اتخاذ آليات الوقاية من الأمراض والتأكد من الشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب.

تكثيف أعمال المرور على المدارس

وأوضحت الدكتورة مي سامي، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، أن إدارة صحة البيئة كثفت أعمالها بالمرور على المدارس والمعاهد الأزهرية.

عدد المدارس التي تم استهدافها

حيث تم المرور على ٢٢ مدرسة على مستوى المحافظة خلال الأسبوع الماضي؛ لإحكام الرقابة على البيئة الداخلية للمنشآت التعليمية.

المرور على محطات المياه

وقام فريق صحة البيئة بالمرور على ٢٠ محطة مياه شرب للتأكد من كفاءة جميع مراحل التنقية.

وتم سحب عينات منها بالإضافة إلى ٩١ عينة من الشبكات التابعة لها لإجراء التحاليل اللازمة؛ وذلك للتأكد من سلامتها.

كما تم المرور على حمامات السباحة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة و٦ محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي على مستوى المحافظة ضمانًا لحماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

