قومي المرأة بالإسماعيلية ينفذ معسكر التنشئة المتوازنة لأطفال القرى

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة لبنى زكي، معسكرًا للتنشئة المتوازنة، في مضيفة أبوعياد بقرية السبع آبار غربية، التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، وذلك ضمن جهود تعزيز التوعية المجتمعية والإرشاد الأسري.

مدة إقامة المعسكر

ومن جانبها قالت لبنى ذكي مقرر المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، إن المعسكر استمر لمدة 3 أيام متتالية لعدد 13 أسرة مكونة من الأب والأم وطفلين.

جانب من فعاليات المعسكر، فيتو

المستهدف من المعسكر

وخلال المعسكر، الذى عقده فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية تم تناول عدة موضوعات متعلقة بالإرشاد الأسري والتنشئة السليمة، وطرق التعامل مع الأبناء هذا إلى جانب طرق التعامل مع الشريك.

عقد أنشطة متنوعة للمشاركين بالمعسكر

وتضمن المعسكر أنشطة وألعاب ترفيهية وحفلات تجمع بين الآباء والأبناء لترسيخ مبادئ المشاركة والصداقة والتعاون الأسري وضرورة النقاش والتعبير عن مشاعر الحب والامتنان من خلال رسائل دعم وحب الآباء للأبناء والتقاط صور تذكارية.

ولفتت إلى أن هذه الفعاليات تأتي في إطار جهود المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يركز على محورين رئيسيين: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.

ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية وتحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ودعم ورعاية المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.

