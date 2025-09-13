السبت 13 سبتمبر 2025
وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد انتظام العمل بوحدتي أبو جريش وأبو صوير

جانب من الجولة،فيتو
تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، وحدتي أبو جريش وأبو صوير البلد التابعتين لإدارة أبو صوير الصحية. 

الهدف من الزيارة 

جاء ذلك بهدف الوقوف على سير العمل، وتواجد الفريق الطبي، جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تطبيق اللائحة 75 لسنة 2024، الخاصة بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارات المحلية. 

جانب من الجولة،فيتو
متابعة العمل بالعيادات 

تفقدت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، وحدة أبو جريش الصحية وتابعت سير العمل بعيادتي الاستقبال والطوارئ ومعدَّل التردد على عيادة طب الاسرة، وأكدت خلال مرورها على عيادة تنمية الأسرة على تنفيذ الخطة العاجلة وتوافر كافة وسائل تنظيم الأسرة مع متابعة تركيب وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدي، مشيرة إلى ضرورة توعية المترددات على غرفة المشورة بأهمية الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية والمباعدة بين فترات الحمل والتغذية السليمة خلال فترة الحمل. 

جانب من الجولة،فيتو
وتابعت وكيل وزارة الصحة بالمرور على فريق المبادرة الرئاسية ثم عيادة الأسنان واطلعت على تردد العيادة وتنوع التدخلات الطبية المقدمة للمرضى ثم تفقدت صيدلية الوحدة وأوصت بسرعة التواصل مع إدارة الصيدلة لاستكمال نواقص الأدوية. 

 

انتقاد مستوى النظافة داخل الوحدة 

 

وانتقدت وكيل وزارة الصحة مستوى النظافة داخل الوحدة وسوء مظهر الفناء الخارجي، ووجهت بسرعة إزالة الحشائش وإعادة تجميلها ومحاسبة المقصرين من شركة النظافة مؤكده أن محيط الوحدة بالخارج جزء هام وأساسى من مستوى نظافة المنشأة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة على استمرار الرقابة والمتابعة على الوحدات الصحية ؛ للوقوف على مدى انضباط الأطباء وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة.

 

