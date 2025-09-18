الخميس 18 سبتمبر 2025
إصابة طفل في حادث سير بالإسماعيلية

أصيب طفل جراء تعرضه للاصطدام من سيارة مسرعة خلال عبوره الطريق بمركز ومدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية.   

إخطار بإصابة طفل في حادث سير  

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بمواطن، بمركز ومدينة القنطرة غرب، مما أسفر عن إصابة المواطن بغيبوبة تامة نقل على اثرها إلى المستشفى.  

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، حيث تبين تصادم سيارة (ط ه أ 3472) بطفل خلال عبوره الطريق وتم التحفظ على السيارة وقائدها.  

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل الطفل المصاب إلى مستشفى أبو خليفة.   

اسم المصاب وحالته الصحية 

وقالت مصادر طبية في المستشفى: إن المصاب وصل إلى المستشفى وهو يعاني من جروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسد جراء الحادث الذى تعرض له.  

وتبين أن ضحية الحادث يدعى فرح عبد الرحمن السيد الصادق، يبلغ من العمر 12 عاما من القنطرة غرب، مصاب  بكسر بعظام الجمجمة، وكسر بالذراع اليسرى والفخذ اليسرى ونزيف من الأذن والفم وغيبوبة تامة. 

