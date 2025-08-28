بعد يومين من لقائها بالمحافظ، تضامن الاسماعيلية تقدم دعما نقديا لسيدة من ذوي الهمم (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، تقديم كافة أوجه الدعم لمواطنة من مركز ومدينة فايد، كان قد التقى بها خلال زيارته لمستشفى فايد التخصصي أول أمس الثلاثاء.

تقديم دعم نقدي عاجل للمواطنين

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، بزيارة لمنزل المواطنة وتقديم دعم نقدي وعيني، على أن يتم بحث ودراسة الحالة بشكل شامل، وعرض النتائج بشكل عاجل على محافظ الإسماعيلية لتقديم الدعم اللازم للأسرة.

طفلة الإسماعيلية، فيتو

تنظيم قافلة طبية شاملة

وبناءً على عرض وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بعد زيارة المنطقة، وجَّه محافظ الإسماعيلية بتنظيم قافلة طبية شاملة، تضم خدمات التضامن الاجتماعي في مجال الحماية "تكافل وكرامة" ومكتب تقديم خدمات ذوي الهمم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.