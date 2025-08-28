الخميس 28 أغسطس 2025
محافظات

بعد يومين من لقائها بالمحافظ، تضامن الاسماعيلية تقدم دعما نقديا لسيدة من ذوي الهمم (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، تقديم كافة أوجه الدعم لمواطنة من مركز ومدينة فايد، كان قد التقى بها خلال زيارته لمستشفى فايد التخصصي أول أمس الثلاثاء.  

تقديم دعم نقدي عاجل للمواطنين 

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، بزيارة لمنزل المواطنة وتقديم دعم نقدي وعيني، على أن يتم بحث ودراسة الحالة بشكل شامل، وعرض النتائج بشكل عاجل على محافظ الإسماعيلية لتقديم الدعم اللازم للأسرة. 

 

تنظيم قافلة طبية شاملة 

وبناءً على عرض وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بعد زيارة المنطقة، وجَّه محافظ الإسماعيلية بتنظيم قافلة طبية شاملة، تضم خدمات التضامن الاجتماعي في مجال الحماية "تكافل وكرامة" ومكتب تقديم خدمات ذوي الهمم.

