الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ورشة عمل بجامعة عين شمس لتطوير مهارات الطلاب ذوي الإعاقة

ورشة عمل بجامعة عين شمس لتطوير مهارات الطلاب ذوي الإعاقة
نظم قطاع التعليم والطلاب - مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، بقاعة المؤتمرات والتدريب بالمبني الرئيسي  بالمدينة الجامعية طلبة، ورشة تدريبية مكثفة استمرت ثلاثة أيام بهدف تعزيز المهارات الشخصية والأكاديمية لدى الطلاب ذوي الإعاقة وربطها بمساراتهم المهنية المستقبلية حيث شارك في الورشة 10 طلاب من مختلف الكليات، حيث شملت أنشطة تفاعلية ومحاضرات تدريبية عملية.

انطلقت الورشة في يومها الأول بأنشطة جماعية وألعاب محفزة، بهدف كسر الحواجز وتعزيز روح التعاون بين المشاركين. كما تضمنت فعاليات اليوم محاضرة حول الخطوة الأولى في اختيار المسار المهني، مما ساعد الطلاب على اكتشاف اهتماماتهم واستشراف مستقبلهم المهني.

وركزت الورشة في اليوم الثاني على تنمية التفكير المنطقي ومهارات حل المشكلات وتضمنت الأنشطة ورش عمل محاكاة لأدوار المحققين، التي شجعت الطلاب على التفكير النقدي والاستنباط. كما تم تقديم عرض تقديمي عن الذكاءات المتعددة، مع التركيز على كيفية توظيف نقاط القوة الفردية لتحقيق النجاح في الحياة اليومية والدراسية.

واختتمت الورشة في يومها الثالث بالتركيز على الجانب العملي من خلال ربط التعليم بالأهداف المستقبلية للطلاب. تم تدريب المشاركين على استخدام نموذج SMART، الذي يهدف إلى جعل الأهداف محددة وقابلة للقياس والتحقيق. قام كل طالب، بمساعدة المدربين، بصياغة أهداف شخصية واضحة ووضع خطة عمل مفصلة لتحويل أحلامه إلى خطوات واقعية.

وعبر الطلاب المشاركون عن تقديرهم الكبير لهذه المبادرة، مؤكدين استفادتهم من الأنشطة التفاعلية والمحتوى التدريبي وثمنوا ما أظهرته الورشة من نتائج إيجابية ملموسة، حيث زاد وعي الطلاب بأهمية التعليم في تحقيق طموحاتهم، واكتسبوا مهارات في صياغة الأهداف ووضع خطط عمل واقعية لمستقبلهم.

تأتي هذه الورشة في إطار جهود جامعة عين شمس المستمرة لدعم ودمج طلابها ذوي الإعاقة، وتأكيدًا على أن التعليم هو المفتاح لفتح آفاق جديدة وتحقيق الطموحات.

جامعة عين شمس المسار المهني الطلاب ذوي الإعاقة قطاع التعليم والطلاب عين شمس التعليم والطلاب

