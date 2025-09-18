القبض على 4 موظفين في واقعة التنقيب عن الآثار بمركز صحة دشنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من القبض على 4 موظفين بالصحة بينهم موظف معاش، في واقعة التنقيب عن الآثار أسفل مكتب صحة دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

وكانت قد تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بورود بلاغ من لجنة مشكلة بمديرية الصحة بالعثور على حفر داخل غرفة مغلقة بمكتب صحة دشنا المختار بدائرة البندر.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة على الفور وتبين العثور على غرفة بها حفرة 5 مترًا تقريبًا متفرع منها سردابًا وداخل الغرفة معدات وآلات حادة مستلزمات الحفر داخل مكتب صحة دشنا.

وبعد التحقيق تم القبض على 4 أشخاص المتهمين في الواقعة أحدهم موظف داخل مكتب الصحة محل الواقعة، واثنين موظفين بالصحة في منشأة أخرى، ورابعهم كان موظفا بالصحة وحاليًا معاش، حفروا سردابًا بحثًا عن الآثار داخل مكتب الصحة في دشنا، وجاري التحقيق في الواقعة.

