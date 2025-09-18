تركه والده القادم من السويس أمام مسجد بالشرقية، التضامن تسلم الطفل رجب لأبيه

شهدت منطقة أبو صيام مركز أبو حماد محافظة الشرقية الساعات القليلة الماضية مأساة إنسانية، بعد العثور على الطفل رجب، 15 عامًا، من ذوي الهمم، تركه والده القادم من السويس أمام مسجد ليبيت في العراء.

تسليم الطفل رجب لوالده الذي وقع تعهدًا بحسن رعايته

وبعد تعاطف واسع وتحرك مجتمعي أعقب نشر "فيتو" تفاصيل الواقعة، تم اليوم تسليم الطفل رجب لوالده الذي وقع تعهدًا بحسن رعايته، في حضور موظفة من إدارة التضامن الاجتماعي بمركز أبو حماد وسط مطالبات بمتابعة حالته ودعم أسرته لضمان عدم تكرار المأساة.

الطفل رجب،فيتو

والده تخلى عنه في الشارع

وبحسب رواية الطفل، فإن والده اعتاد الاعتداء عليه بالضرب المبرح بعد انفصاله عن والدته، حتى انتهى به الأمر إلى التخلي عنه في الشارع، مضيفًا أنه يتمنى أن يعيش مع والدته ليجد عندها الأمان والرعاية.

التواصل مع أقارب الطفل

عدد من الأهالي أكدوا أنهم تواصلوا مع أحد أقارب الطفل بمحافظة السويس فنفى معرفته به، بينما أشار أحد جيرانه وهو طبيب صيدلي إلى أن والده كان يضربه باستمرار ويتركه بلا رعاية.

مناشدة وزيرة التضامن الاجتماعي بالتدخل العاجل لإنقاذ الطفل

المشهد أثار تعاطفًا واسعًا بين سكان المنطقة، الذين ناشدوا الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي سرعة التدخل لإنقاذ الطفل وتوفير الرعاية الصحية والنفسية له، فضلًا عن التواصل مع والدته لتأمين حياة كريمة له بعيدًا عن الإهمال والعنف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.