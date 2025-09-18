الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

عرض قائد سيارة متهم بطمس اللوحات المعدنية على نيابة المرور بالأزبكية

حجز متهم، فيتو
حجز متهم، فيتو

أمرت نيابة الأزبكية بحجز قائد سيارة لقيامه بطمس اللوحات المعدنية الخاصة بها بمنطقة الأزبكية لحين ورود تحريات المباحث وعرضه على نيابة المرور والتحفظ على السيارة خاصته والتراخيص.

وكانت مديرية أمن القاهرة رصدت منشورا مدعوما بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بطمس اللوحات المعدنية الخاصة بها بالقاهرة.

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة).

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

