عرض قائد سيارة متهم بطمس اللوحات المعدنية على نيابة المرور بالأزبكية

أمرت نيابة الأزبكية بحجز قائد سيارة لقيامه بطمس اللوحات المعدنية الخاصة بها بمنطقة الأزبكية لحين ورود تحريات المباحث وعرضه على نيابة المرور والتحفظ على السيارة خاصته والتراخيص.

وكانت مديرية أمن القاهرة رصدت منشورا مدعوما بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بطمس اللوحات المعدنية الخاصة بها بالقاهرة.

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة).

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

