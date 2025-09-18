الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الثروة المعدنية و"بيكر هيوز" يبحثان استخدام التقنيات الحديثة بقطاع التعدين

هيئة الثروة المعدنية
هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

عقدت هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، اجتماعًا موسعًا مع وفد من شركة “بيكر هيوز” العالمية، إحدى كبرى الشركات المتخصصة في تقنيات الطاقة، لبحث سبل التعاون والشراكة الاستراتيجية في تطوير قطاع التعدين والثروات المعدنية في مصر.

ترأس الاجتماع الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بمقر الهيئة، بحضور المهندس عمرو إسماعيل الشرقاوي، المدير الإقليمي لشركة بيكر هيوز.

وناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون في دمج التقنيات الحديثة والممارسات المستدامة داخل القطاع، بما يتماشى مع استراتيجية مصر للتحول الرقمي وتعظيم القيمة المضافة من مواردها المعدنية.

قطاع التعدين  ومرحلة تحول جديدة 

وأكد الجيولوجي ياسر رمضان، أن الهيئة حريصة على الانفتاح على الشراكات الدولية ودعم الابتكار، مبينا أن قطاع التعدين المصري يشهد مرحلة تحول، ولقاء شركة “بيكر هيوز” يعكس رغبة الهيئة في الاستفادة من أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا والخبرات العالمية لتعظيم الاستفادة من ثرواتنا المعدنية.

من جانبهم، استعرض ممثلو “بيكر هيوز” أبرز الحلول والتقنيات التي تطبقها الشركة عالميًا في مجالات التعدين، معربين عن تطلعهم لجعل مصر منصة إقليمية لتجربة وتطبيق هذه التقنيات كنقطة انطلاق نحو أسواق شمال أفريقيا.

شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من: المهندس أيمن خطاب، نائب رئيس شركة بيكر هيوز لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (من دبي)، وريتش نويز، مدير القطاعات العالمية للتعدين والطاقة الحرارية الأرضية، إضافة إلى آدم مارتن، مدير الأسواق الناشئة للتعدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية مصر التقنيات الحديثة الثروات المعدنية القيمة المضافة تحول الرقمي منطقة الشرق

مواد متعلقة

وزير البترول يبحث مع توتال إنرجيز منظومة النقل الآمن للمنتجات البترولية

وزير البترول يتفقد برنامج بتروجت لدعم وتطوير المهارات القيادية لمديري المشروعات

البترول وميثانكس مصر يحتفلان بإطلاق أول دفعة لدبلومة إدارة سلامة العمليات

وزير البترول يعتمد نتائج أعمال الجمعية العمومية للفرعونية للبترول

وزير البترول: ميناء الحمراء ركيزة لجذب الاستثمارات ودعم القطاع

البترول: القابضة للبتروكيماويات حققت نتائج أعمال بلغت 8.7 مليار جنيه

وزير البترول يبحث تعزيز التعاون مع شركات عالمية عاملة بمجال الغاز الطبيعي

وزير البترول: شيفرون شريك استراتيجي لتعزيز استكشافات المتوسط وخفض الانبعاثات

الأكثر قراءة

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

لمس ظهر تشارلز مرتين ومشى أمامه، ترامب يخترق البروتوكول البريطاني ويهين الملك (فيديو)

قرار جديد لرئيس الوزراء، الاستيلاء المباشر على أراضٍ لتنفيذ مشروع الطريق المزدوج بالغربية

انخفاض لليوم الثاني، سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

سيناريو الأهلي لتجهيز خليفة النحاس

الخطيب يتسلم تقريرا عن أزمة تصريحات وكيل إمام عاشور

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2025، رابط رسمي

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها إتمام الصلاة أربع ركعات، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الآخر

هل تواصل الزوجين عبر الفيديو كونفرانس يعتبر خلوة شرعية؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية رئيس الجمهورية في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاحات قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads