الثروة المعدنية و"بيكر هيوز" يبحثان استخدام التقنيات الحديثة بقطاع التعدين

عقدت هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، اجتماعًا موسعًا مع وفد من شركة “بيكر هيوز” العالمية، إحدى كبرى الشركات المتخصصة في تقنيات الطاقة، لبحث سبل التعاون والشراكة الاستراتيجية في تطوير قطاع التعدين والثروات المعدنية في مصر.

ترأس الاجتماع الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بمقر الهيئة، بحضور المهندس عمرو إسماعيل الشرقاوي، المدير الإقليمي لشركة بيكر هيوز.

وناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون في دمج التقنيات الحديثة والممارسات المستدامة داخل القطاع، بما يتماشى مع استراتيجية مصر للتحول الرقمي وتعظيم القيمة المضافة من مواردها المعدنية.

قطاع التعدين ومرحلة تحول جديدة

وأكد الجيولوجي ياسر رمضان، أن الهيئة حريصة على الانفتاح على الشراكات الدولية ودعم الابتكار، مبينا أن قطاع التعدين المصري يشهد مرحلة تحول، ولقاء شركة “بيكر هيوز” يعكس رغبة الهيئة في الاستفادة من أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا والخبرات العالمية لتعظيم الاستفادة من ثرواتنا المعدنية.

من جانبهم، استعرض ممثلو “بيكر هيوز” أبرز الحلول والتقنيات التي تطبقها الشركة عالميًا في مجالات التعدين، معربين عن تطلعهم لجعل مصر منصة إقليمية لتجربة وتطبيق هذه التقنيات كنقطة انطلاق نحو أسواق شمال أفريقيا.

شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من: المهندس أيمن خطاب، نائب رئيس شركة بيكر هيوز لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (من دبي)، وريتش نويز، مدير القطاعات العالمية للتعدين والطاقة الحرارية الأرضية، إضافة إلى آدم مارتن، مدير الأسواق الناشئة للتعدين.

