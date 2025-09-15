وزير البترول يعتمد نتائج أعمال الجمعية العمومية للفرعونية للبترول

أشاد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة الفرعونية للبترول للعام المالي 2024/ 2025، بجهود الشركة في مجال كفاءة الطاقة، مثمنًا تصنيف الشركة من أفضل خمس شركات في مجال السلامة والصحة المهنية، وهو ما يأتي في إطار المحور الخامس لإستراتيجية الوزارة والخاص بالحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.

وأكد الوزير خلال الجمعية، التي عُقدت عبر الفيديو كونفرانس في حضور قيادات قطاع البترول وممثلي شركة أيوك للإنتاج وبي بي البريطانية وأركيوس الإماراتية، على ضرورة تسريع العمل بالمشروعات الجارية ولاسيما حقلي أوزوريس وآتول الواعدين وضخ إنتاجهما بالشبكة القومية، مؤكدًا على دعم الوزارة بمختلف قطاعاتها لهذا التوجه.

ومن جانبه، استعرض المهندس حسام زكي رئيس الشركة نتائج الاعمال وأهم مؤشرات الأداء، مشيرًا إلى نجاح الشركة في تحقيق 119% من إجمالي الخطة الإنتاجية المعتمدة لكافة الشركات بمتوسط معدلات إنتاج يومي بلغ 1ر76 ألف برميل زيت مكافئ، وأضاف أن الشركة نجحت في مواصلة الإنتاج بالآبار القديمة لحقول حابي وتورت، بجانب زيادة الإنتاج من حقول أتول وهو ما تمت إدارته بكفاءة من خلال عمليات الصيانة والتنظيف، مما أدى إلى رفع الكفاءة التشغيلية لتسهيلات الإنتاج لتصل إلى 99%. كما أضاف أن تكلفة الإنتاج لإجمالي الشركات قد انخفضت بنسبة 25% عن المخطط لبرميل الزيت المكافئ وبنسبة 29% للمتكثفات.

معالجة البيانات السيزمية

وفي مجال البحث والاستكشاف، أتمت الشركة معالجة البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد لمساحة 250 كيلومتر مربع وتشير التقديرات المبدئية إلى فرص استكشافية وتقييمية هامة في خزان طبقات الأوليجوسين والتي يقدر حجم الخزان بها إلى 1.5 تريليون قدم مكعب من الغاز. ويجري حاليًا تحليل وتفسير البيانات السيزمية لوضع مخطط لدراسة إمكانية حفر بئر استكشافية في الطبقات العميقة.

أما بخصوص الفرص التنموية فسوف تقوم الشركة بعمل إعادة إكمال للبئر تورت-6 بالإضافة إلى حفر البئر التنموية أوزوريس-3 ووضعهما على خريطة الإنتاج حيث تنتظر الشركة الفرعونية تحقيق طفرة كبيرة في الإنتاج من البئرين والتي تقدر بحوالي 100 مليون قدم من الغاز يوميًا و3900 برميل من المتكثفات يوميًا تضخ للشبكة القومية.

ومن جانبه، أكد ممثل شركة أيوك، فرانشيسكو جاسباري، حرص الشركة على الإسراع في تنفيذ كافة المشروعات وفقًا للجدول الزمنى وبأقل تكاليف، مشيدًا بالدعم الذي تتلقاه الشركة من وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق أهدافها.

وفى سياق آخر أثنى وائل شاهين ممثل شركة بي بي البريطانية على نتائج الأعمال وأن ذلك يعد ثمرة للتعاون المثمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية. وأضاف السيد ناصر اليافعي ممثل شركة أركيوس أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على استغلال كافة الإمكانات المتاحة لزيادة معدات الإنتاج.

وفى نهاية الاجتماع أوضح الوزير أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في مصر، متمنيًا أن تحقق شركة أركيوس قصة نجاح من خلال عمليات الاستكشاف خلال المرحلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.