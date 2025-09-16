وزير البترول يتفقد برنامج بتروجت لدعم وتطوير المهارات القيادية لمديري المشروعات

تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ورشة عمل تفاعلية ضمن برنامج “Believers Build Better Tomorrow Program” لشركة بتروجت في دفعته الثالثة، والذي يدعم تعزيز المهارات القيادية والإدارية لمديري المشروعات، وتبادل الخبرات، والمساهمة في إعداد صف ثانٍ من القيادات التنفيذية.

أشاد الوزير، خلال متابعته لفعاليات البرنامج وسط المتدربين، بشركة بتروجت وأبنائها، وبالدور الفعّال والهام الذي تضطلع به كذراعٍ قوي لقطاع البترول المصري في مجالي التنفيذ والتصنيع.

ويُعد برنامج “Believers Build Better Tomorrow Program”، الذي أطلقته بتروجت في مايو 2025، أحد محاور خطتها الشاملة لبناء وتطوير القيادات التنفيذية، تماشيًا مع أهداف الخطة الاستراتيجية (2022–2026)، وبما يتكامل مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتنمية الكوادر والمهارات.

بمشاركة 48 مدير مشروع باجمالي 140 مدير علي ثلاث دفعات

وتقام فعاليات الورشة خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري بالمقر الرئيسي للشركة، بمشاركة 48 مدير مشروع، ليصل إجمالي المشاركين من مديري المشروعات في الدفعات الثلاث إلى 140 مديرًا.

وتناولَت الورشة عددًا من المحاور التدريبية المهمة، من أبرزها: تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، تنمية المهارات القيادية وتعميق المفهوم المؤسسي للقيادة، إدارة الضغوط والتغيير، تطوير مهارات التفاوض وحل النزاعات، إدارة الوقت، بالإضافة إلى تطوير العلاقات مع العملاء (CRM).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.