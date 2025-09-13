البترول: القابضة للبتروكيماويات حققت نتائج أعمال بلغت 8.7 مليار جنيه

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن النتائج التى تحققت فى صناعة البتروكيماويات المصرية والمشروعات الجديدة الجارى تنفيذها تعكس نجاح المحور الثانى من استراتيجية عمل الوزارة في دعم صناعة البتروكيماويات باعتبارها ركيزة أساسية لتعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والصناعات التحويلية.

نتائج أعمال الجمعية العمومية للقابضة للبتروكيماويات

جاء ذلك خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ايكم) لاستعراض واعتماد نتائج أعمالها خلال العام المالي 2024 /2025، بحضور عدد من قيادات قطاع البترول والسادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

ووجه الوزير الشكر للقيادات والعاملين بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والشركات التابعة لها على الجهود المبذولة والعمل التكاملى والذي أدى إلى التغلب على التحديات وتحقيق نتائج متميزة، لافتًا إلى أن المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها ستساهم فى إحداث نقلة نوعية فى قطاع البتروكيماويات، مضيفًا ان المرحلة المقبلة ستشهد زيادة فى الإنتاج من الغاز الطبيعي باعتباره مادة التغذية الرئيسية لصناعة البتروكيماويات.

ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم مكي رئيس مجلس الإدارة أن الشركة واصلت دورها الحيوي في تنمية صناعة البتروكيماويات وزيادة مساهمتها في الإنتاج المحلي ليصل إلى نحو 4 مليون طن سنويًا، مما ساهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز فرص التصدير، وأوضح أن حجم الاستثمارات بلغ خلال العام حوالى 8.7 مليار جنيه، واستطاعت تحقيق وفر مالي بلغ حوالي 30 مليون جنيه من تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة.

كما استعرض موقف تقدم الأعمال فى حزمة من المشروعات الاستراتيجية، أبرزها مشروع شركة السويس لمشتقات الميثانول (SMD)، ومجمع البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات ضخمة وبطاقة تكرير تقدر بنحو 4 مليون طن سنويا، ومشروع سلاسل الإمداد للإيثان لضمان تغذية المصانع ورفع الصادرات إلى 4 مليارات دولار سنويا بحلول 2030، ومشروعات خضراء تشمل إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF)، الإيثانول الحيوي، الأمونيا الخضراء، ومشروع تكنولوجيا الأخشاب (MDF) من قش الأرز، ومشروعات مدينة العلمين الجديدة ومنها إنتاج الصودا آش والسيليكون المعدني ومشتقاته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.