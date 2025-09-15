وزير البترول: ميناء الحمراء ركيزة لجذب الاستثمارات ودعم القطاع

عقدت الجمعية العامة لشركتي بترول الصحراء الغربية «ويبكو»، التى تدير ميناء الحمراء البترولى بمنطقة العلمين ، وشركة بدر للبترول، برئاسة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2025/2024، بحضور عدد من قيادات القطاع.

وخلال جميعة ويبكو، أكد الوزير أن ميناء الحمراء البترولى يمثل أحد الأذرع الاستراتيجية للبنية التحتية البترولية في مصر، وأنه لم يعد مجرد ميناء لتداول الزيت الخام، بل أصبح منصة إقليمية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وركيزة أساسية في خطط مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، بفضل موقعه المتميز وقدراته التخزينية المتنامية.

تطوير الميناء بالتعاون الإمارات



ووجه الوزير بالإسراع فى تطوير الميناء بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء فى ميناء الفجيرة بدولة الإمارات والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الناجحة ليصبح فى مصافى الموانئ العالمية المتخصصة فى تجارة وتداول الطاقة على ساحل البحر المتوسط، وشدد الوزير على اهمية تنفيذ خطط وإجراءات استباقية للحفاظ على البيئة كأولية فى منظومة العمل البترولى.

ومن جانبه، استعرض المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة ويبكو الدور المحوري لتسهيلات ميناء الحمراء البترولي في استقبال وتداول الزيت الخام، حيث أوضح أنه تم خلال العام المالي 2025/2024 استقبال وتداول نحو 74 مليون برميل، كما استعرض الموقف التنفيذي للتوسعات الشمالية التي تنفذها "بتروجت" بالإضافة إلى أعمال التوسعات الجنوبية لتكون مركزًا لتوزيع المنتجات البترولية بطاقة تخزينية تصل إلى 130 ألف طن لخدمة مدينة العلمين والساحل الشمالي الغربي.

طفرة إنتاجية لشركة بدر للبترول

وخلال جمعية بدر للبترول، أشاد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بجهود العاملين فى الشركة على ما تحقق من قصص نجاح فى زيادة معدلات إنتاج الشركة، لافتًا إلى استعداد الوزارة وهيئة البترول لتقديم كافة أوجه الدعم للإسراع فى وضع الآبار المكتشفة على الإنتاج.

ومن جانبه، أوضح المهندس صلاح عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول ان شركة بدر للبترول تأتى فى المرتبة الأولى ضمن أفضل خمس شركات حققت زيادة فى الإنتاج هذا العام.

وفى سياقه، أعلن المهندس إبراهيم مسعود رئيس الشركة، عن تحقيق طفرة نوعية في معدلات الإنتاج بمنطقة امتياز بدر-1، حيث بلغت نسبة التنفيذ 143% من الخطة المستهدفة، بإجمالي إنتاج يومي يعادل 6440 برميل زيت مكافئ، وأضاف أنه تم حفر بئرين استكشافيين وبئرين تنمويين مما ساهم في تعزيز الإنتاج ورفع القدرة الإنتاجية، فضلًا عن إضافة احتياطيات مؤكدة جديدة تقدر بنحو 10 ملايين برميل زيت مكافئ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.