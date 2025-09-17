الأربعاء 17 سبتمبر 2025
أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع توتال إنرجيز منظومة النقل الآمن للمنتجات البترولية

 استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية توماس شتراوس مدير عام شركة توتال إنرجيز الفرنسية للتسويق في مصر، بمناسبة انتهاء فترة عمله، يرافقه معتز نزال الذي سيتولى مهام المنصب، وممثل لمجموعة توتال إنرجيز في مصر.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال النقل والتداول الآمن للمنتجات البترولية، مع التركيز على نقل الخبرات والتكنولوجيات المتطورة التي تمتلكها الشركة في هذا المجال، وذلك في ضوء الاتفاق الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة لتقديم خدمات استشارية متخصصة لتحسين معايير السلامة والجودة بمنظومة نقل المنتجات البترولية وفق أحدث النظم العالمية.

 

تطوير منظومة النقل 

 وأكد الوزير، على أهمية هذا التعاون لدعم وتطوير منظومة نقل آمنة للمنتجات البترولية وفق أحدث النظم والمعايير  العالمية،  مؤكدًا تطلعه إلى دفع العمل مع الشركة نحو المزيد من  التطوير لتلك المنظومة والتي تمثل أولوية قصوى لقطاع البترول انطلاقًا من الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية.

من جانبه، أشاد ممثل المجموعة في مصر بما شهدته الدولة من تطور كبير في البنية التحتية وشبكة الطرق خلال السنوات العشر الأخيرة، معربًا عن رغبة الشركة في الإسهام بتوفير المهمات والمعدات اللازمة لدعم مشروعات البنية التحتية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال تموين الطائرات بالوقود  للتوسع في هذا النشاط بالسوق المصرية.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجانبين لمتابعة تعزيز التعاون بين قطاع البترول والشركة.

