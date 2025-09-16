البترول وميثانكس مصر يحتفلان بإطلاق أول دفعة لدبلومة إدارة سلامة العمليات

احتفلت وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركة ميثانكس مصر ومركز خدمات الهندسة والعلوم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بإطلاق الدفعة الأولى من الدبلومة الجديدة لإدارة سلامة العمليات في مصر.

وتضم الدفعة الأولى 32 متخصصًا من مختلف شركات قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات، سيتم تدريبهم على مدار أربعة أشهر، يشارك خلالها الملتحقون في الدبلومة جلسات حضورية وأخري عبر الإنترنت تغطي موضوعات رئيسية تشمل أساسيات سلامة العمليات، وتحديد المخاطر وتقييمها، وقيادة سلامة العمليات، والسلامة في التصميم والهندسة، والاستجابة للطوارئ والتحقيق في الحوادث، إضافة إلى طرق الإمتثال للوائح التنظيمية وإجراءات التدقيق والمراجعة.

وتشكل هذه الموضوعات الكفاءات الأساسية التي يحتاجها المتخصصون في القطاع لإدارة المخاطر وتعزيز مستويات السلامة.

تطوير منهج الدبلومة من قبل وزارة البترول

كما تم تطوير منهج الدبلومة من قبل وزارة البترول، وميثانكس مصر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، إستنادا إلى المعايير والإرشادات الـ24 لإدارة سلامة العمليات، والتي تم تطويرها سابقًا بالشراكة بين الوزارة وميثانكس واصدرَتها الهيئة المصرية العامة للبترول لشركات القطاع عام 2022.

وتُمنح الدبلومة من قبل مركز خدمات الهندسة والعلوم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتدعمها شركة ميثانكس مصر من خلال رعاية 150 مرشحًا من الوزارة على مدار ثلاث سنوات.

وصرح المهندس ياسين محمد، الوكيل الأول والمشرف بوزارة البترول والثروة المعدنية بقوله: “إن إطلاق الدفعة الأولى من دبلومة إدارة سلامة العمليات في مصر يمثل خطوة مهمة في رؤيتنا الاستراتيجية نحو ترسيخ سلامة العمليات وتعزيز التميز التشغيلي على مستوى القطاع، وذلك من خلال التعاون مع ميثانكس مصر والجامعة الأمريكية، نعمل على بناء كوادر قائمة على المعرفة وقادرة على ترسيخ مفهوم السلامة في جميع جوانب عملياتنا”.

وقال محمد شندي، العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر: "يمثل إطلاق أول دفعة من دبلومة إدارة سلامة العمليات في مصر خطوة مهمة نحو تطوير تعاوننا مع الوزارة ليشمل بناء قدرات العاملين على مستوى القطاع بأكمله. هذا الإنجاز يعكس إلتزامنا المستمر بتعزيز سلامة العمليات وتمكين الكوادر المستقبلية في القطاع بالأدوات والمعرفة اللازمة لضمان عمليات آمنة ومستدامة."

إطلاق أول دبلومة في إدارة وسلامة العمليات

تعد الدبلومة نتاج سنوات من التعاون بين وزارة البترول وشركة ميثانكس مصر، لترسيخ إدارة سلامة العمليات في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات في مصر، بدء من رفع مستوى المعرفة بمبادئ سلامة العمليات بالقطاع، مرورًا بوضع معايير وطنية لإدارة سلامة العمليات، وصولًا إلى بناء القدرات المهنية للعاملين من أجل مستقبل أكثر أمانًا.

أكبر مشروع مصري لإنتاج الميثانول

وتعد الشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول أكبر مشروع مصري مشترك مع شركة ميثانكس الرائدة عالميًا في مجال توريد وتوزيع وتسويق الميثانول، حيث تمتلك شركة ميثانكس حصة تبلغ 50% في المشروع المشترك، إلى جانب شركاء تابعين للحكومة المصرية: الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكيم) بنسبة 12%، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بنسبة 12%، والشركة المصرية للغاز الطبيعي (جاسكو) بنسبة 9%، بالإضافة إلى الصندوق العربي للطاقة بنسبة 17%.

