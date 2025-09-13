ضبط 20 توكتوك غير مرخص بشوارع الزقازيق

السبت 13 سبتمبر 2025
محافظات

قامت إدارة مرور محافظة  الشرقية، بتشكيل فرق عمل بشوارع مدينة الزقازيق لرصد سائقي مركبات التوكتوك غير المرخصة والمخالفة  لخطوط السير، واتخاذ اللازم حيالهم.

التحفظ على 20 مركبة توكتوك

أسفرت الحملة عن التحفظ على ٢٠ مركبة  بمنطقة شارع المحافظة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها تصديًا لهذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين.

اتخاذ كافة الاجراءات القانونية 

بدوره أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على ضرورة التزام أصحاب مركبات التوكتوك بخطوط السير الممنوحة لهم  مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن إستخدام  أصحاب التكاتك لآلات الصوت المرتفعة والمزعجة لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين.

محافظ الشرقية يتابع إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب بأبو حماد

حملات مفاجئة لضبط السائقين الغير ملتزمين 

وشدد المحافظ على ضرورة  استمرار تلك الحملات بشكل دورى بكافة مدن ومراكز المحافظة، للتصدي بكل حزم لتلك الظاهرة.

وقال: إن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستستمر فى شن حملاتها المفاجئة لضبط السائقين غير الملتزمين وإعادة الانضباط للشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

