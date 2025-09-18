الخميس 18 سبتمبر 2025
رياضة

النحاس يدرس إعادة ياسر إبراهيم لقيادة دفاع الأهلي أمام سيراميكا

ياسر إبراهيم مدافع
ياسر إبراهيم مدافع الأهلي

يدرس عماد النحاس مدرب الأهلي، إعادة ياسر إبراهيم لقيادة دفاع الفريق أمام سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة، بعد تعافي اللاعب من الإصابة بتمزق في العضلة العانية للفخذ اليسرى وإعلان جاهزيته ومشاركته في التدريبات الجماعية حيث يقترب اللاعب من التواجد أساسيا في مباراة الغد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز 

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا غدا الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

