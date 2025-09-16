تفاصيل العثور على جثة شاب مجهول تطفو فوق مياه النيل في الدقهلية

سيطرت حالة من القلق على أهالي شربين بمحافظة الدقهلية، عقب العثور على جثة شاب مجهول الهوية تطفو فوق مياه النيل بين قريتي كفر الترعة ورأس الخليج، أمام محطة رأس الخليج.

انتشال الجثمان وفحصه مبدئيًا.

وتلقى اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية إخطارًا عاجلًا من غرفة عمليات النجدة وهيئة الإسعاف، يفيد بوجود جثة طافية بمياه النيل في المنطقة المشار إليها. وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة شربين إلى موقع البلاغ، حيث جرى انتشال الجثمان وفحصه مبدئيًا.

الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر، يُقدر عمره بنحو 35 عامًا

وتبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر، يُقدر عمره بنحو 35 عامًا، ولا يحمل أي أوراق تثبت هويته، ولم يُعرف عنوانه حتى الآن.

وتم نقل الجثمان بسيارة الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شربين المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وكشف سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وفحص بلاغات التغيب للتوصل إلى هوية المتوفى

