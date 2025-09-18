ارتفاع أسعار القمح عالميا بعد تعهد تايوان بالشراء من أمريكا

ارتفعت العقود المستقبلية للقمح بعد تراجعها في جلسة التداول السابقة، في أعقاب توقيع خطاب نوايا تعهدت فيه شركة من تايوان بشراء 3.6 مليون طن من الحبوب من الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

تُعد تايوان واحدة من أكبر أسواق القمح الأمريكي، وقدرت قيمة الاتفاق الذي وقعته هيئة مطاحن الدقيق "تايوان فول ميلرز أسوسييشن" بما يصل إلى 1.3 مليار دولار بين عامي 2026 و2029، بحسب وكالة بلومبرج.

محاولات آسيوية لاسترضاء ترامب

يمثل هذا الاتفاق أحدث صفقة لشراء المنتجات الزراعية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترمب. سعت بعض الدول الآسيوية إلى شراء المزيد من السلع الزراعية الأميركية لاسترضاء البيت الأبيض وتفادي فرض رسوم جمركية كبيرة على صادراتها، رغم ذلك، ما زالت شحنات المحاصيل الأمريكية إلى الصين، التي تعد عادة من المشترين الرئيسيين، متوقفة إلى حد كبير بسبب التوترات التجارية.

ارتفعت العقود المستقبلية للقمح في عقود تسليم ديسمبر المقبل 0.5% في البداية، قبل أن تقلص مكاسبها، ولامست الأسعار في وقت سابق من الأسبوع الحالي أعلى مستوى منذ أواخر يوليو لأكثر العقود نشاطًا في التداول.

صعدت العقود المستقبلية للقمح في بورصة شيكاغو 0.2% مسجلة 5.295 دولار للبوشل بحلول الساعة 12:15 ظهرًا بتوقيت سنغافورة، أما عقود فول الصويا والذرة فانخفضت بصورة طفيفة.

