الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 13 ألف طن بضائع و681 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر  أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة بلغ (9) سفن وتم تداول (13000) طن بضائع و(681) شاحنة و(110) سيارة.

معدل تداول الحاويات 

 

 شملت حركة الواردات (2000) طن بضائع و(305) شاحنة و(72) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (11000) طن بضائع و(376) شاحنة و(38) سيارة.

تداول 13 آلاف طن و681 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر


تغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة ALcudia Express بينما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن  هى SUPER RISE، ALcudia Express، DRAGON والحرية، وغادرت ثلاث سفن  هي THOR FUTURE، Belagos Express، BRIDGE. 

 

شهد ميناء نويبع تداول (2700) طن بضائع و(270) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، آور، آيلة. 


سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1100 راكبا. 
 

إنشاء موانئ الدائرة الجمركية لامتياز موانئ دبي اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحم موانئ البحر الأحمر

