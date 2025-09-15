وزير النقل: لاتهاون مع أي مقصر وضرورة العمل على مدار الساعة لخدمة الركاب

خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بجولة تفقدية بمحطة مصر للسكك الحديدية بالإسكندرية، وذلك لمتابعة انتظام جداول التشغيل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، ومتابعة استعدادات الهيئة لبدء العام الدراسي.

تفقد الوزير شبابيك التذاكر والأرصفة وعدد من القطارات بالمحطة، ووجه بتقديم كافة التسهيلات للركاب لتسهيل حركة تنقلاتهم عبر خطوط الهيئة المختلفة.

ثم عقد الوزير اجتماعا موسعا مع عدد كبير من طوائف التشغيل بالهيئة، تشمل تخصصات (فني مزلقان - فني حركة وبلوك - قائد قطار - فني مناورة - مشرف قطار - مضيف قطار - عدد من مديري المحطات والمهندسين - عدد من مديري الإدارات ورؤساء أقسام الطوائف المختلفة للتشغيل)، وذلك بحضور المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية ونواب رئيس الهيئة.

تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة المستويات الوظيفية

وفي بداية كلمته خلال اللقاء، قال الفريق كامل وزير: منذ أن تشرفت بتولي حقيبة وزارة النقل تعهدت أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بأن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات بالدولة، وأن ذلك سيتم بسواعد أبنائها وأن يكون موظف السكة الحديد مثالا للموظف المنضبط الملتزم الذي يقدم أفضل الخدمات للمواطنين؛ بما ينعكس على صورة موظف السكة الحديد لدى المواطنين، وأن يكون أساس منظومة العمل بالسكك الحديدية هو العمل على مدار الساعة والإنتاج والشفافية والعمل على توطين صناعة النقل في مصر، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة المستويات الوظيفية، وذلك لمكافأة المجتهد وردع المخطئ، مع نشر ذلك بين العاملين لتحفيز باقي العاملين على الانضباط والاجتهاد في العمل وردع المخطئ وعدم تكرار الأخطاء، فلاتهاون مع أي مخطئ أو مقصر في حق جمهور الركاب، مع ضرورة العمل على مدار الساعة والتسابق لخدمة جمهور الركاب والالتزام بلوائح التشغيل واليقظة التامة في العمل والعمل بشكل مستمر على تعظيم موارد الهيئة والاستغلال الأمثل لكافة الأراضي ومحطات وقطارات الهيئة وعدم السماح بركوب أي راكب بدون تذكرة والمحافظة على قطع الغيار واستمرار الاستغلال الأمثل للخردة.

وشدد على ضرورة القيام بأعمال الصيانة بشكل مستمر وعدم خروج أي جرار من الورشة إلا بعد التأكد من حالته الفنية لزيادة معدلات السلامة والأمان مع ضرورة تنفيذ خطة دقيقة لأعمال التفتيش المفاجئ لكل ما يخص الصيانة، إلى جانب خطة الصيانة الدورية، وأن يتم الخروج منها بنتائج ومخرجات دقيقة تسهم في رفع معدلات الصيانة والأمان، إضافة إلى إعادة المرور الدائم للجان التفتيش لتمام تلافي ملاحظة سابقة من لجان التفتيش.



وأشار الوزير إلى الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل للعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة لذا كان التركيز على اختيار العناصر الجديدة وفق أعلى معايير الاختيار وإعادة تأهيل وتدريب الكوادر الحالية وإقرار حوافز إثابة للمجتهدين في العمل مثل القرارات التي تم إصدارها فى ضوء تطبيق مبدأ الثواب والعقاب الخاصة بتحفيز قائدى القطارات المنضبطين ومعاقبة قائدى القطارات غير المنضبطين وغير الملتزمين، وذلك من خلال مضاعفة حافز الكيلو متر النظيف لقائدى القطارات ممن يحققون الضوابط المحددة، مثل “عدم التسبب فى وقوع أى حادثة قطار على خطوط شبكة السكك الحديدية، وعدم إغلاق جهاز ATC والمحافظة على سلامة الركاب والقطار، والالتزام بالمواعيد المقررة لوصول القطارات للمحطات، والاهتمام بنظافة الجرار من الداخل والخارج”.

وأوضح الوزير أننا حريصون على الاستماع واستقبال كافة مقترحات العمل التي يقدمها العاملون بالهيئة ومناقشة تلك المقترحات والاستفادة منها مع الحرص على خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية الخاصة بهم ولأسرهم في كافة أنحاء الجمهورية.

واستمع الوزير لعدد من مقترحات العاملين المتعلقة بمنظومة حجز التذاكر وتعديل مواعيد بعض القطارات وعدد من الموضوعات الفنية بمنظومة العمل، سواء خاصة بالمحطات أو بمشروعات الإشارات.

ووجه رئيس وقيادات الهيئة بدراستها فورا تمهيدا لتطبيقها في ثبوت إفادتها لتطوير منظومة العمل، كما وجه الوزير رئيس وقيادات الهيئة بعقد اجتماعات دورية مع كافة العاملين للاستماع إليهم ومناقشة كل مايتعلق بمنظومة العمل وتطويره.

