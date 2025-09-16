إيقاف حركة القطارات الصيفية على خط القاهرة – مرسى مطروح

الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
أعلنت  الهيئة القومية لسكك حديد مصر  إيقاف تشغيل القطارات الصيفية بخط القاهرة – مرسى مطروح والعكس.

ووفقا لما أعلنته القومية لسكك حديد مصر فإن القطارات التي تم إيقاف تشغيلها:

إيقاف تشغيل قطار نوم (772/773) القاهرة – مرسى مطروح اعتبارًا من 17 / 9 / 2025 , حيث يتم تنفيذ آخر تشغيله من القاهرة يوم 15 / 9 / 2025.

إيقاف تشغيل قطار نوم (774/775) مرسى مطروح – القاهرة اعتبارًا من 18 / 9 / 2025 , حيث يتم تنفيذ آخر تشغيله من مرسى مطروح يوم 16 / 9 / 2025.

إيقاف تشغيل قطار مكيف (772/773) القاهرة – مرسى مطروح اعتبارًا من 21 / 9 / 2025، حيث يتم تنفيذآخر تشغيله من القاهرة يوم 18 / 9 / 2025.

إيقاف تشغيل قطار مكيف (774/775) مرسى مطروح – القاهرة، حيث سيكون آخر تشغيله من مرسى مطروح يوم 19 / 9 / 2025.

واعتبارًا من 28 / 9 / 2025: إيقاف تشغيل القطارات (1933/1934 – 939/940) درجة ثالثة مكيفة على خط القاهرة – مرسى مطروح، حيث سيكون آخر تشغيل لها من القاهرة يوم 27 / 9 / 2025، وكذلك إيقاف تشغيل قطار (942/943) درجة ثالثة مكيفة مرسى مطروح – القاهرة، حيث سيكون آخر تشغيله من مرسى مطروح يوم 27 / 9 / 2025.

كذلك إيقاف تشغيل قطار (1935/1936) درجة ثالثة مكيفة مرسى مطروح – القاهرة، اعتبارًا من 29 / 9 / 2025 حيث سيكون آخر تشغيله من مرسى مطروح يوم 28 / 9 / 2025.

بذل كافة الجهود لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب

وأكدت القومية لسكك حديد مصر استمرارها في بذل كافة الجهود لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، مع الالتزام بتشغيل القطارات وفقا لحجم الطلب الموسمي , وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتطوير هذا المرفق الحيوي الهام.

