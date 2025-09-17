الأربعاء 17 سبتمبر 2025
تداول 16 ألف طن و756 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (10) سفن وتم تداول (16000) طن بضائع و(756) شاحنة و(155) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (5000) طن بضائع و(390) شاحنة و(100) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (11000) طن بضائع و(366) شاحنة و(55) سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة ALcudia Express بينما تغادر السفينتين Belagos Express، الحرية 2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Belagos Express، BRIDGE

 وغادرت السفينة DRAGON وعلى متنها 1484 رأس عجول حية إعادة تصدير إلى بيروت والسفينة ALcudia Express.

وشهد ميناء نويبع تداول (3000) طن بضائع و(283) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، آور، آيلة. 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1270 راكبا بموانيها. 

