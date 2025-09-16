الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الخط الثالث للمترو يعتذر للركاب عن تأخر القطارات

مترو
مترو
ads

اعتذرت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو للركاب بسبب وجود عطل فني بالخط، وهو ما أدى إلى تأخر القطارات.

وجاء نص اعتذار الشركة كما يلي 

"السادة ركاب الخط الأخضر الثالث ، نظرا لوجود عطل فني نحيط سيادتكم علما بأن الخدمة تعمل ولكن بسرعة أبطأ مع وقت انتظار أطول بين القطارات وذلك لفتره مؤقتة، وحتى إشعار آخر، وشكرا لتفهمكم".

كانت قد شهدت بعض المحطات زحاما بسبب تأخر القطارات صباح اليوم، وتعمل شركة المترو على حل العطل فى أقرب وقت.

إيقاف حركة القطارات الصيفية على خط القاهرة – مرسى مطروح

من ناحية أخرى، أعلنت  الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إيقاف تشغيل القطارات الصيفية بخط القاهرة – مرسى مطروح والعكس.

ووفقا لما أعلنته القومية لسكك حديد مصر فإن القطارات التي تم إيقاف تشغيلها:

إيقاف تشغيل قطار نوم (772/773) القاهرة – مرسى مطروح اعتبارًا من 17 / 9 / 2025 ، حيث يتم تنفيذ آخر تشغيله من القاهرة يوم 15 / 9 / 2025.

إيقاف تشغيل قطار نوم (774/775) مرسى مطروح – القاهرة اعتبارًا من 18 / 9 / 2025 ، حيث يتم تنفيذ آخر تشغيله من مرسى مطروح يوم 16 / 9 / 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخط الأخضر الثالث الخط الثالث للمترو الخط الأخضر تأخر القطارات

مواد متعلقة

إيقاف حركة القطارات الصيفية على خط القاهرة – مرسى مطروح

تداول 13 ألف طن بضائع و681 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

وزير النقل يتفقد حركة القطارات وهذه معدلات التأخير اليوم

السكة الحديد تسير الرحلة السادسة عشرة لقطارات عودة السودانيين إلى وطنهم

السكك الحديدية تنظم ندوة توعوية في بورسعيد

تداول 73 ألف طن و747 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

وزير النقل: لاتهاون مع أي مقصر وضرورة العمل على مدار الساعة لخدمة الركاب

بورسعيد الأعلى، تأخيرات خطوط السكك الحديدية اليوم

الأكثر قراءة

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

ماريان خوري: 60 فيلما من 42 دولة بالدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

الأجواء تتغير بشكل مفاجئ، تعرف على تفاصيل طقس الأربعاء

مصادر بالأهلي تكشف موقف فيتوريا من قيادة الفريق

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

دعوة الغريب مستجابة، ما حقيقة هذه المقولة وهل وردت في حديث شريف؟

من أخلاق الإسلام، تعرف على أهمية الصبر وأنواعه في القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads