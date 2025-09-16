الخط الثالث للمترو يعتذر للركاب عن تأخر القطارات

اعتذرت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو للركاب بسبب وجود عطل فني بالخط، وهو ما أدى إلى تأخر القطارات.

وجاء نص اعتذار الشركة كما يلي

"السادة ركاب الخط الأخضر الثالث ، نظرا لوجود عطل فني نحيط سيادتكم علما بأن الخدمة تعمل ولكن بسرعة أبطأ مع وقت انتظار أطول بين القطارات وذلك لفتره مؤقتة، وحتى إشعار آخر، وشكرا لتفهمكم".

كانت قد شهدت بعض المحطات زحاما بسبب تأخر القطارات صباح اليوم، وتعمل شركة المترو على حل العطل فى أقرب وقت.

إيقاف حركة القطارات الصيفية على خط القاهرة – مرسى مطروح

من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إيقاف تشغيل القطارات الصيفية بخط القاهرة – مرسى مطروح والعكس.

ووفقا لما أعلنته القومية لسكك حديد مصر فإن القطارات التي تم إيقاف تشغيلها:

إيقاف تشغيل قطار نوم (772/773) القاهرة – مرسى مطروح اعتبارًا من 17 / 9 / 2025 ، حيث يتم تنفيذ آخر تشغيله من القاهرة يوم 15 / 9 / 2025.

إيقاف تشغيل قطار نوم (774/775) مرسى مطروح – القاهرة اعتبارًا من 18 / 9 / 2025 ، حيث يتم تنفيذ آخر تشغيله من مرسى مطروح يوم 16 / 9 / 2025.

