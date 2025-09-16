الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
ما تراه ليس كما يبدو، موعد عرض حكاية ديجافو الحلقة الأخيرة

شيري عادل بطلة حكاية
شيري عادل بطلة حكاية ديجافو، فيتو

ينتظر عشاق الدراما عرض الحلقة الأخيرة من حكاية ديجافو، سادس حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، لكشف الحقائق الغامضة ومعرفة هوية وقصة ليلى.

ومن المقرر عرض الحلقة الأخيرة من حكاية ديجافو التي تحظى باهتمام قطاع كبير من الجمهور غدًا الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً على قناة DMC، مع إعادة أولى في الثانية صباحًا، وإعادة ثانية في التاسعة صباح الخميس.   

كما تُعرض الحلقة عبر قناة DMC DRAMA في الحادية عشرة مساءً، على أن تُعاد في الثامنة صباحًا والخامسة مساءً.  

وإلى جانب العرض التلفزيوني، تتوفر الحلقة الأخيرة غدا الأربعاء في السابعة مساءً عبر منصتي “شاهد” و“Watch It”. 

أحداث حكاية ديجافو الحلقة 3

دارت أحداث حكاية ديجافو الحلقة 3، ضمن حكايات ما نراه ليس كما يبدو، حول مسك التي تذهب إلى منزل ليلى، شبيهتها، فتلتقي برجل يخبرها أنه والدها، ويؤكد لها أنها ابنته التي فُقدت منذ سنوات ويسمعها رسالة صوتية لها تخبره أنها متورطة في أمر ما لذا هي سافرت ولم تخبره أي تفاصيل أخرى ولكن مسك لا تصدقه، ولإثبات ذلك يطلب منها إجراء تحليل DNA، وبالفعل تُجري التحليل وتكتشف أن النتيجة إيجابية وأنها بالفعل ابنته ليلى.

وتكشف ليلى الأمر لموسى الذي يساعدها لكي تدخل معمل سيف بعدما يستدعي خطيبته هبة لتناول العشاء معه حتى يكون المنزل فارغا لمسك ووالدها والشخص الذي ساعدها لفتح باب المعمل، وهناك تكتشف مسك كل الأوراق التي تؤكد أنها بالفعل ليلى لكن المفاجأة الكبرى كانت في العثور على عقد زواج يثبت أن ليلى زوجة نفس الرجل.  

ترحل مسك وبرفقتها تالا إلى منزل والدها وبعدما يكتشف سيف اختفاء الأوراق من معمله واختفاء مسك وتالا تفهم أن مسك قد كشفت كل شيء، فيقرر الذهاب لمنزل والدها.

وهناك يصدم سيف مسك بالحقيقة الصادمة، أنها في الأصل “ليلى”، وأنها من طلبت منه أن يجعلها مسك، ويعرض عليها مقطع فيديو يُظهرها جالسة بجوار جثة غامضة فتعلو الصدمة وجهها.

حكاية ديجافو

وحكاية ديجافو من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر، ويشارك في البطولة شيري عادل وأحمد الرافعي عمرو وهبة، هند عبد الحليم، وصالح عبد النبى.

موعد عرض حكاية ديجافو الحلقة الأخيرة حكاية ديجافو الحلقة 3 حكاية ديجافو مسلسل ما تراه ليس كما يبدو ما تراه ليس كما يبدو شاهد

الجريدة الرسمية
