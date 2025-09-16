الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 520 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها في البحيرة

أسمدة زراعية
أسمدة زراعية

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، حملة مكبرة بمركز النوبارية استمرت 18 ساعة، بالتنسيق مع مباحث التموين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية ومتابعة الأسواق، والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، وتوجيه الضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط شيكارة أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها بالأسواق

أسفرت الحملة التموينية عن ضبط، 520 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق، وذلك أثناء نقلها على 4 سيارات، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

التصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة

وأكدت محافظ البحيرة على استمرار تكثيف الحملات التموينية اليومية على الأسواق،  للتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة أو المتاجرة بها في السوق السوداء، حفاظًا على حق المواطن ووصول الدعم لمستحقيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالبحيرة التموين حملة مكبرة بالنوبارية مباحث التموين الدكتورة جاكلين عازر ضبط الأسعار أسمدة زراعية مدعمة

الأكثر قراءة

وسط جدل الهجوم على الدوحة، إجراء عاجل من أمريكا بشأن الطائرة الرئاسية المهداة من قطر

مصادر بالأهلي تكشف موقف فيتوريا من قيادة الفريق

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

برنامج عمل مكثف، ملك إسبانيا يزور مصر اليوم

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

بن غفير يواصل استفزاز العالم: حان وقت الحسم في غزة

655 جنيها لهذا النوع، أسعار الجبن تواصل الارتفاع مع قرب بدء العام الدراسي

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من أخلاق الإسلام، تعرف على أهمية الصبر وأنواعه في القرآن والسنة

تفسير حلم أكل الجمبري في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads