ضبط 520 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها في البحيرة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، حملة مكبرة بمركز النوبارية استمرت 18 ساعة، بالتنسيق مع مباحث التموين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية ومتابعة الأسواق، والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، وتوجيه الضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط شيكارة أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها بالأسواق

أسفرت الحملة التموينية عن ضبط، 520 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق، وذلك أثناء نقلها على 4 سيارات، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

التصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة

وأكدت محافظ البحيرة على استمرار تكثيف الحملات التموينية اليومية على الأسواق، للتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة أو المتاجرة بها في السوق السوداء، حفاظًا على حق المواطن ووصول الدعم لمستحقيه.

