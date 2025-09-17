محافظ الأقصر يعلن إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" الأحد المقبل

أعلن المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، عن إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" بالمحافظة يوم الأحد المقبل الموافق 21 سبتمبر، في قاعة المؤتمرات، تزامنًا مع إطلاقها الرسمي من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدين.

مبادرة صحح مفاهيمك

وأوضح "عمارة" أن المبادرة أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبقيادة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي يتماشى مع صحيح الدين الإسلامي، بما يعزز ثقافة التسامح والاعتدال ويحمي الشباب من التطرف الفكري.

وقال محافظ الأقصر: أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على هذه المبادرة التي نحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى في ظل التحديات الفكرية التي تواجه المجتمع."

وأكد "عمارة" أن المبادرة تمثل خطوة فارقة لنشر الفهم الصحيح للدين وحماية المجتمع وخاصة فئة الشباب من الأفكار المتشددة، من خلال سلسلة محاضرات وندوات وبرامج توعوية ستنطلق داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب.

وأشار محافظ الأقصر إلى أن محافظة الأقصر ستعمل على تعميم المبادرة في جميع القرى والمدن لتصل رسالتها إلى كل بيت، قائلًا: "ملتزمون بنشر المبادرة على أوسع نطاق لتعميم الفائدة على جميع المواطنين، بما يدعم الاستقرار الفكري والمجتمعي ويسهم في بناء وطن قوي متماسك."

واختتم محافظ الأقصر تصريحاته بالتأكيد على أن المبادرة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة الفكر المتطرف، وتدعيم قيم الوسطية والاعتدال، بما يحقق الأمن الفكري ويحافظ على وحدة المجتمع وتماسكه.

وفي سياق متصل، قال الشيخ علي صديق أمير، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إن مبادرة "صحح مفاهيمك" سيتم تنفيذها على مستوى المحافظة من خلال التعاون والتنسيق الكامل بين مديرية الأوقاف ومديرية الشباب والرياضة، لضمان وصول رسالتها التوعوية إلى أكبر عدد من المواطنين، خاصة فئة الشباب داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن المبادرة تستهدف نشر القيم الدينية الصحيحة التي تدعو للتسامح والاعتدال، وحماية المجتمع من الأفكار المغلوطة والمتطرفة، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الأوقاف والشباب والرياضة سيتيح تنفيذ برامج وندوات مشتركة تحقق الهدف المنشود من هذه المبادرة الوطنية الرائدة.

