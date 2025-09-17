وزير الأوقاف السابق يوجه رسالة دعم للرئيس: نفوضك لحماية أمننا القومي

وجّه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، رسالة دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أكد خلالها ثقته الكاملة في القرارات التي يتخذها الرئيس للحفاظ على أمن الوطن وسيادته.

وزير الأوقاف السابق للرئيس السيسي: نفوضك فيما تتخذه من قرارات لازمة لحماية أمننا القومي

وقال جمعة في رسالته: «سيادة الرئيس الوطني البطل، نثق كل الثقة فيما تقرره، ونفوضك فيما تتخذه من قرارات لازمة لحماية أمننا القومي، ونحن معك لن نخذلك قيد أنملة».

وأضاف أن ما يمر به الوطن يعد «لحظة فارقة في تاريخنا الحديث»، واصفًا إياها بأنها لحظة الدفاع عن «الوجود والمصير والكرامة»، مؤكدًا أن الكرامة بالنسبة للمصريين «أهم من حياتهم ذاتها».

وزير الأوقاف السابق: تعاليم الدين الإسلامي الحنيف رسخت أن المسلمين لا يتمنون لقاء العدو

وأشار وزير الأوقاف السابق إلى أن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف رسخت أن المسلمين لا يتمنون لقاء العدو، وأنهم دعاة سلام يمدون أيديهم للجميع، غير أنه شدد على أن المصريين إذا فُرضت عليهم الحرب التي لا يتمنونها «فهم لها»، مؤكدًا أنها إحدى الحسنيين: «إما النصر أو الشهادة، أو كلاهما معًا».

واختتم جمعة رسالته بالتأكيد على أن الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن «شهادة في سبيل الله عز وجل، وتاج عز وشرف»، داعيًا الرئيس إلى المضي قدمًا قائلًا: «سر على بركة الله، ونحن خلف سيادتك نفوضك تفويضًا كاملًا فيما تتخذه من قرارات للحفاظ على أمننا القومي وأرضنا وكرامتنا».

