الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الأوقاف السابق يوجه رسالة دعم للرئيس: نفوضك لحماية أمننا القومي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
ads

وجّه الدكتور محمد مختار جمعة،  وزير الأوقاف السابق، رسالة دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أكد خلالها ثقته الكاملة في القرارات التي يتخذها الرئيس للحفاظ على أمن الوطن وسيادته. 

وزير الأوقاف السابق للرئيس السيسي: نفوضك فيما تتخذه من قرارات لازمة لحماية أمننا القومي 

وقال جمعة في رسالته: «سيادة الرئيس الوطني البطل، نثق كل الثقة فيما تقرره، ونفوضك فيما تتخذه من قرارات لازمة لحماية أمننا القومي، ونحن معك لن نخذلك قيد أنملة». 

وأضاف أن ما يمر به الوطن يعد «لحظة فارقة في تاريخنا الحديث»، واصفًا إياها بأنها لحظة الدفاع عن «الوجود والمصير والكرامة»، مؤكدًا أن الكرامة بالنسبة للمصريين «أهم من حياتهم ذاتها».

 وزير الأوقاف السابق: تعاليم الدين الإسلامي الحنيف رسخت أن المسلمين لا يتمنون لقاء العدو

وأشار  وزير الأوقاف السابق إلى أن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف رسخت أن المسلمين لا يتمنون لقاء العدو، وأنهم دعاة سلام يمدون أيديهم للجميع، غير أنه شدد على أن المصريين إذا فُرضت عليهم الحرب التي لا يتمنونها «فهم لها»، مؤكدًا أنها إحدى الحسنيين: «إما النصر أو الشهادة، أو كلاهما معًا».

واختتم جمعة رسالته بالتأكيد على أن الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن «شهادة في سبيل الله عز وجل، وتاج عز وشرف»، داعيًا الرئيس إلى المضي قدمًا قائلًا: «سر على بركة الله، ونحن خلف سيادتك نفوضك تفويضًا كاملًا فيما تتخذه من قرارات للحفاظ على أمننا القومي وأرضنا وكرامتنا».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد مختار جمعة الأوقاف محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وزير الاوقاف السابق

مواد متعلقة

وزير الأوقاف السابق عن كلمة السيسي في قمة الدوحة: شجاعة وتجسد ثقل مصر

وزير الأوقاف السابق: الاحتلال يستغل "الإبراهيمية" للهيمنة على الشعوب الإسلامية

وزير الأوقاف السابق يحذر: ملف الأجانب غير المقننين قنبلة موقوتة ويجب التعامل معه بحسم

وزير الأوقاف السابق يشارك في القمة الدولية للقيادات الدينية بماليزيا

الأكثر قراءة

الوزراء يوافق على إنشاء جامعة خاصة باسم "ريفال سوهاج"، اعرف التخصصات

براءة أستاذة جامعية سمحت لطالب بأداء الامتحان بعد الوقت، والإدارية العليا: "حافظت على تفوقه"

مجلس الوزراء يوافق على السماح لحاملي التأشيرة الخماسية بالإقامة في البلاد لمدة 180 يوما

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

الصحة تحقق في وفاة توأم بالمنوفية بعد حصولهما على خافض للحرارة من إحدى الصيدليات

5 معلومات عن وسام إيزابيل لاكاتوليكا الممنوح من ملك إسبانيا للرئيس السيسي

استقبلوه بدون سجادة حمراء أو بروتوكول، حقيقة إهانة ترامب وزوجته في مطار بلندن (فيديو)

خدمات

المزيد

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4230 جنيه (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين"

هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ الأزهر يحسم الجدل

علي جمعة عن مكانة "رسول الله": "خير من العرش ولا يعلوه نبي"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads