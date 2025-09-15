الإثنين 15 سبتمبر 2025
محافظ البحيرة تعتمد 10 مخططات تفصيلية بنطاق 7 مراكز

اعتماد المخطط التفصيلي
اعتماد المخطط التفصيلي بالبحيرة

 اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، ١٠ مخططات تفصيلية بنطاق ٧ مراكز بالمحافظة، وذلك على النحو، المخطط التفصيلي لقرية الغابة التابعة للوحدة المحلية لقرية بركة غطاس - مركز أبو حمص، المخطط التفصيلي لقريتى دمتيوه وسرسيقا التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط العنب - مركز كوم حمادة.

 

المخطط التفصيلي لقرية محلة ثابت

 كما اعتمدت محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لقريتى الملقة والعامرية الشرقية التابعة للوحدة المحلية لقرية ادفينا - مركز رشيد، المخطط التفصيلي لقرية محلة ثابت التابعة للوحدة المحلية لقرية المجد - مركز الرحمانية، المخطط التفصيلي لقرية الأمل التابعة للوحدة المحلية لقرية محمد متولي الشعراوي - مركز أبو المطامير، المخطط التفصيلي لقرية أبو يحيى التابعة للوحدة المحلية لقرية لقانة - مركز شبراخيت، خط تنظيم شارع الرامي بمنطقة زاوية فريج ( أ ) بمدينة كوم حمادة، المخطط التفصيلي لمنطقة فراولو بمدينة إيتاي البارود.

 

التنسيق الكامل مع الوحدات المحلية

 أشارت المهندسة أميرة بطيشة - مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، إلى أنه جرى التنسيق الكامل مع الوحدات المحلية، حيث تمت مراجعة جميع التظلمات المقدمة من المواطنين خلال المدة القانونية والبت فيها من خلال لجنة المخططات التفصيلية، بما يساهم في التيسير على الأهالي والحد من العشوائيات وتحقيق الصالح العام.

