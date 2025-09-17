حريق هائل بمطعم شهير بمدينة أبو حمص في البحيرة (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق داخل مطعم شهير بمنطقة السوق بمدينة أبو حمص بالبحيرة، وإخماده قبل امتداده إلى باقي المحال والمنازل المجاورة دون وقوع إصابات بشرية.



دفع سيارات الإطفاء والحماية المدنية

تبلغت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بنشوب حريق داخل مطعم، وتم دفع سيارات الإطفاء والحماية المدنية ليتم العمل على محاصرة الحريق قبل امتداده بمنطقة السوق ليتم اخماد الحريق والسيطرة عليه.





العرض على النيابة العامة

وقامت الأجهزة المختصة بالعمل على حصر الخسائر وتحرير محضر بالواقعة ومعرفة أسباب نشوب الحريق وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

