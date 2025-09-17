ضبط سيارتين محملتين بالسولار المخالف بدمياط (صور)

قاد مجدي عبدالكريم عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط، حملة مكبرة لضبط المخالفات والحد من التلاعب في المواد البترولية المدعمة، بناء على تعليمات وزير التموين والتجارة، وبتوجيهات الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط.

تفاصيل عملية الضبط

وتمكنت الحملة من ضبط سيارتين محملتين بكميات كبيرة من السولار قبل بيعها في السوق السوداء، حيث ضبطت سيارة محملة بما يقارب تسعة الاف لتر سولار تم سحبها من إحدى المحطات.

كما تم ضبط سيارة أخرى اثناء قيامها بتعبئة جراكن سولار، وتبين انها قامت بالفعل بتعبئة ثلاثة وعشرين جركنا بكمية اجمالية بلغت 460 لترا.

حملة مسائية مكبرة بدمياط لضبط المخالفات والحد من التلاعب في المواد البترولية المدعمة

اجراءات قانونية فورية

وعلى الفور جرى التحفظ على السيارتين وضبط السائقين وعامل المحطة، وتم نقل الكميات المضبوطة الى احدى المحطات القريبة لحين اتخاذ الاجراءات القانونية، كما تم تحرير محضر بالواقعة وتسليم المتهمين والسيارتين الى قسم الشرطة لحين عرضهم على النيابة العامة.

مشاركة قيادات التموين

رافق وكيل الوزارة في الحملة كل من مجدي المغلاوي مدير التجارة، ومحمد طلعت مدير الحوكمة.

رسالة تحذير للمخالفين

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية ستضرب بيد من حديد علىى كل من تسول له نفسه المساس بحقوق المواطنين او الاستيلاء على الدعم، مشيرا الى ان الحملات الرقابية مستمرة لمنع اي محاولات لتهريب السولار المدعم والحفاظ على استقرار السوق.

