الأكبر منذ بدء إدخال المساعدات، الاستعداد لإدخال شاحنتي سولار من مصر إلى غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، تحرك شاحنات المساعدات من مصر باتجاه قطاع غزة، مضيفة أن هناك استعدادات لإدخال شاحنتي سولار من مصر إلى غزة استئنافا لتدفق الوقود لتشغيل المرافق الحيوية في القطاع.

شاحنتا الوقود إلى قطاع غزة تحملان 107 أطنان من السولار

وأشارت القناة إلى أن شاحنتا الوقود إلى قطاع غزة تحملان 107 أطنان من السولار، وذلك بهدف الإسهام في إعادة تشغيل المستشفيات والمخابز، في وقت تعد فيه شاحنات القافلة السادسة هو الأكبر منذ بدء إدخال المساعدات.

القافلة السادسة للهلال الأحمر

وأكدت القناة، أن القافلة السادسة للهلال الأحمر تضم أطنانا من المساعدات الإنسانية المتنوعة.

