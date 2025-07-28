ضبط 3100 كيلو من البروتين الحيواني و140 مصنعات لحوم مجهولة المصدر في دمياط

خلال حملة ليلية مفاجئة

نفذت مديرية التموين بدمياط بقيادة مجدي عبد الكريم عامر، وكيل الوزارة، حملة تفتيشية ليلية مفاجئة شملت عددا من المطاعم والأسواق والمحال العامة بمختلف أنحاء مدينة دمياط وذلك بناء على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

ضبط لحوم وهياكل دواجن غير صالحة

أسفرت الجولة عن ضبط 140 كيلو من مصنعات اللحوم وهياكل الدواجن داخل ثلاجات تابعة لمطاعم غير مرخصة. وتم استدعاء الطب البيطري الذي أعد تقريرا يؤكد عدم صلاحية هذه الكميات للاستهلاك الآدمي، حيث جرى التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مخزن منتجات ألبان يحتوي على 3100 كيلو بروتين حيواني مجهول المصدر

كما تم ضبط مخزن يحتوي على 3100 كيلو من البروتين الحيواني مجهول المصدر، وبدون بيانات أو علامات تجارية. وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليمه إلى قسم الشرطة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

حملة موسعة بمشاركة أجهزة الرقابة

شارك في الحملة كل من الأستاذ محمد أبو عتمان من متابعة المحافظة، والأستاذ ضياء قنديل مدير الرقابة التموينية، والأستاذ محمد طلعت مدير الحوكمة بمديرية التموين، والمفتشين علي السلكاوي ومسلم مسلم.

حملة تفتيشية ليلية مفاجئة شملت عددا من المطاعم بدمياط

تشديد على الرقابة ومكافحة الغش

وأكد وكيل وزارة التموين أن الحملات ستستمر بشكل مكثف لمراقبة المطاعم ومحال بيع الأغذية، مشددا على ضرورة مكافحة الغش التجاري بكل أشكاله، والتصدي لأي محاولات تهدد صحة وسلامة المواطنين. كما أكد أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الأنشطة التي تعمل بدون تراخيص.

ودعا عامر المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني إلى التعاون والمشاركة في التصدي لكافة مظاهر الفساد والغش التجاري، من أجل الحفاظ على سلامة الغذاء وصحة المواطنين.

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