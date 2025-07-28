الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خلال حملة ليلية مفاجئة

ضبط 3100 كيلو من البروتين الحيواني و140 مصنعات لحوم مجهولة المصدر في دمياط

مجدي عبد الكريم وكيل
مجدي عبد الكريم وكيل وزارة التموين بدمياط

 نفذت مديرية التموين بدمياط بقيادة مجدي عبد الكريم عامر، وكيل الوزارة، حملة تفتيشية ليلية مفاجئة شملت عددا من المطاعم والأسواق والمحال العامة بمختلف أنحاء مدينة دمياط وذلك بناء على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

ضبط لحوم وهياكل دواجن غير صالحة

أسفرت الجولة عن ضبط 140 كيلو من مصنعات اللحوم وهياكل الدواجن داخل ثلاجات تابعة لمطاعم غير مرخصة. وتم استدعاء الطب البيطري الذي أعد تقريرا يؤكد عدم صلاحية هذه الكميات للاستهلاك الآدمي، حيث جرى التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مخزن منتجات ألبان يحتوي على 3100 كيلو بروتين حيواني مجهول المصدر

كما تم ضبط مخزن يحتوي على 3100 كيلو من البروتين الحيواني مجهول المصدر، وبدون بيانات أو علامات تجارية. وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليمه إلى قسم الشرطة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

حملة موسعة بمشاركة أجهزة الرقابة

شارك في الحملة كل من الأستاذ محمد أبو عتمان من متابعة المحافظة، والأستاذ ضياء قنديل مدير الرقابة التموينية، والأستاذ محمد طلعت مدير الحوكمة بمديرية التموين، والمفتشين علي السلكاوي ومسلم مسلم.

حملة تفتيشية ليلية مفاجئة شملت عددا من المطاعم بدمياط 
حملة تفتيشية ليلية مفاجئة شملت عددا من المطاعم بدمياط 

 

تشديد على الرقابة ومكافحة الغش

وأكد وكيل وزارة التموين أن الحملات ستستمر بشكل مكثف لمراقبة المطاعم ومحال بيع الأغذية، مشددا على ضرورة مكافحة الغش التجاري بكل أشكاله، والتصدي لأي محاولات تهدد صحة وسلامة المواطنين. كما أكد أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الأنشطة التي تعمل بدون تراخيص.

ودعا عامر المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني إلى التعاون والمشاركة في التصدي لكافة مظاهر الفساد والغش التجاري، من أجل الحفاظ على سلامة الغذاء وصحة المواطنين.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتخاذ الإجراءات القانونية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية محافظ دمياط للإستهلاك الآدمي النيابة العامة حملة تفتيشية غير صالحة مدينة دمياط

مواد متعلقة

محافظ دمياط يتابع الاستعدادات الجارية في رأس البر لاستقبال موسم الصيف

فيلم “الهنا اللي أنا فيه” يحقق ارتفاعًا جديدًا في الإيرادات

العثور على جثث مجهولة الهوية في السيدة زينب بدمشق

تحرير 275 محضرا خلال حملات تموينية بالوادي الجديد

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين يستعرض رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين

بتخفيضات تصل لـ 38%، أسعار الغسالات ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024

ماسك يدين قتل سنجاب Peanut بسبب خطر داء الكلب

الأكثر قراءة

حريق يلتهم فيلا رجل أعمال شهير في الشيخ زايد (صور)

حقيقة وفاة طبيب القلوب السير مجدي يعقوب

مسلسل حرب الجبالي الحلقة 47، أميرة تكشف هوية قاتل عثمان ومقتل صالح

وفاة الحارس الشخصي لمدير أمن الوادي الجديد متأثرا بإصابته إثر انقلاب سيارة بالمنيا

5 كليات جديدة تنضم لتنسيق الجامعات 2025، تعرف عليها

أهالي ساقية مكي يشحنون هواتفهم المحمولة بمحطة المترو بسبب استمرار انقطاع الكهرباء (صور)

انتشال جنين من رحم والدته بعد استشهادها في قصف للاحتلال خيمة نازحين بخان يونس (فيديو)

أحمد ماهر يفجر مفاجأة بشأن خلافه مع عادل إمام: كان عاوز ياكل من أكلي (فيديو)

خدمات

المزيد

6 معلومات عن إصدار فيزا المشتريات من بنك مصر لأصحاب النشاط الصناعي

هل يحق للمستأجر الاعتراض على قرار طرده بحكم المحكمة والتعويض؟

تنسيق الكليات 2025، الحدود الدنيا لجميع الشعب بالدرجات والنسب المئوية لطلبة الثانوية بنظاميها

شروط القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة في البنك الأهلي

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات القمة بالدور الأول في الدوري الممتاز

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 28 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 28 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية