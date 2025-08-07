ضبط 4000 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

تنفيذ عدة حملات تموينية بالإسماعيلية

حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

وقالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إن الحملات أسفرت عن: ضبط 4000 لتر سولار تجميع وتصرف، تجميع 3825 كيلو سلع غذائية بمخزن غير مرخص، وتجميع 350 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

مجال الرقابة على المخابز



كما تم تحرير 7 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضرين لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تجميع 3 محاضر شيكارة دقيق مدعم، 8 محاضر عدم الإعلان أسعار الخبز السياحي.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

مجال الرقابة على الأسواق



تم تحرير 68 محضرا لعدم وجود شهادة صحية، 95 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، 16 محضر بيع سجائر بأزيد من السعر، 16 محضر لتشغيل عمالة بدون شهادة صحية، 6 محاضر عدم الإعلان عن المخازن، 7 محاضر أوكازيون بدون تصريح، 14 محضر لعدم وجود لافتة باللغة العربية، محضر عدم وجود علامات وبيانات، محضر عدم تغطية اللحوم بشاش أبيض، محضرين لمستودعات أسمنت وحديد لعدم إرسال إخطار بحركة تداول الأسمنت.

فى مجال البدالين التموينيين: تم تحرير 6 محاضر لتجار تموينيين، وفي مجال مستودعات الوقود تم تحرير 3 محاضر عطل جهاز ATG لمادة السولار وغير محدد تاريخ العطل، محضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز على واجهة السيارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.