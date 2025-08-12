البترول تضبط كميات ضخمة من البنزين والسولار مجهزة للبيع بالسوق السوداء

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول، عن نتائج حملات الرقابة الدورية الموسعة خلال الأسبوع الأول من أغسطس والتي قامت بها اللجنة المركزية بالهيئة للرقابة على التداول، في إطار المتابعة المستمرة لضبط سوق توزيع المنتجات البترولية محليا والتصدي لأي مخالفات أو تلاعب.

وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط مجموعة من المخالفات تنوعت بين عمليات تهريب وتلاعب وبيع بالسوق السوداء وإهمال تطبيق اشتراطات الأمان بمنافذ التوزيع على النحو التالي:

• كشف عملية تهريب ضخمة لمنتج السولار بإحدى محطات الوقود في محافظة المنيا بكميات تقدر بـنحو 633 ألف لتر من السولار والبنزين، وبقيمة 19 مليون جنيه.

• ضبط سيارة نقل بذات المحافظة تقوم بتجميع السولار من محطات الوقود وبيعه بالسوق السوداء.

• ضبط أحد المواطنين في القاهرة بحوزته كميات من البنزين مجهول المصدر معبأة في زجاجات معدة للبيع للجمهور، وتبين بعد الفحص عدم مطابقتها للمواصفات واحتوائها علي شوائب.

• ضبط مخزن زيوت بسوهاج يحتوي على 1273 عبوة وجركن زيت مجهولة المصدر وبدون أي مستندات تثبت مصدرها أو جودتها.

• خلال التفتيش على أحد مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بالسويس، رصدت اللجان مخالفات جسيمة أبرزها عدم إجراء الاختبارات اللازمة على الأسطوانات الفارغة قبل التعبئة، ووجود أسطوانات تالفة معدة للتعبئة، حيث تم إلزام مسئولي التشغيل بتجنيبها وتشغيل أحواض الاختبارات علي الفور، مع مخاطبة الشركة المسئولة لسرعة تلافى ذلك وضمان وصول أسطوانات آمنة للمواطنين.

مخالفات خاصة باشتراطات السلامة

• تم رصد مخالفات تتعلق باشتراطات الأمان في 5 مخازن لتوزيع أسطوانات البوتاجاز داخل الكتلة السكنية بالإسكندرية من بينها نقص وسائل الإطفاء وعدم مطابقة التوصيلات وشبكة التبريد للمواصفات، وتم إلزام الشركات المسئولة بسرعة معالجة هذه المخالفات للتشغيل الآمن.

• تم رصد مخالفات خلال اعمال المراجعة والتفتيش علي 11 محطة وقود بمحافظات القاهرة والإسكندرية والسويس والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا، أبرزها تشغيل محطة لازالت تحت التطوير في عتاقة بالسويس ودون استيفاء اشتراطات الأمان، وتم اقرار غلقها لحين الانتهاء من التطوير، ومحاسبة المسئول عن ذلك.

• تم ضبط محطة في المنيا في حالة فنية سيئة وتستخدم طلمبات ومسدسات سولار غير مطابقة، إحداها يبدأ عدادها بالعمل بمجرد تحريكه قبل التموين.

• رصد مخالفات فى 6 محطات أخرى بعدة محافظات تتضمن نقص أدوات الإطفاء ووجود توصيلات كهربائية عشوائية، حيث تم إلزام شركات التسويق المشغلة للمحطات بإزالتها واستيفاء اشتراطات السلامة.

• استجابة لشكاوي المواطنين تم فحص شكوى مواطن بشأن محطة بالقاهرة، ومعاينتها ومراجعة كاميرات المراقبة وإعداد تقرير بالنتائج.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر أمنية ضد المتورطين بوقائع التهريب والتلاعب والبيع في السوق السوداء واحالتها للنيابة العامة.

مراجعة النظم التشغيلية والرقابية بغرف الوقود المركزية بشركات التسويق

وفى سياق متصل لم تقتصر جهود اللجنة على رصد المخالفات، بل شملت مراجعة النظم التشغيلية والرقابية بغرف الوقود المركزية بشركات التسويق، للتأكد من متابعة حركة السيارات الصهريجية عبر منظومة GPS، ومراجعة أرصدة المحطات بنظام ATG، وشحن الكميات وتسجيلها بمنظومة التداول الإلكترونية.

وفي خطوة استباقية، عقدت اللجنة ندوات توعية للعاملين و مسئولي التشغيل بعدد من محطات الوقود بالقاهرة، ركزت على الالتزام بالزي الموحد، وحسن التعامل مع الجمهور، وطرق التصرف في حالات الخطر.

كما تم تفقد مستودعات شحن المنتجات البترولية بالمنطقة البترولية بالمكس لمتابعة الدورة المستندية للشحن.

• وفيما يتعلق بالنماذج الإيجابية لتقديم الخدمة يٌشار إلى أن جولات المتابعة شملت 4 محطات وقود بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، أظهرت التزاما كاملا بمعايير التشغيل واشتراطاته، ومستوى متميز في المظهر العام وحسن معاملة الجمهور.

