خارج الحدود

موسكو تعلن السيطرة على قرية في منطقة دينبروبتروفسك الأوكرانية

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال الجيش الروسي، السبت، إنه سيطر على بلدة جديدة في منطقة دنيبروبتروفسك، بوسط شرق أوكرانيا، التي أعلن الوصول إليها في مطلع يوليو.

 

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن قواتها سيطرت على نوفوميكولايفكا القريبة على حدود دونيتسك، مركز المعارك في شرق أوكرانيا.

 

ولم يكن ممكنا التثبت من الإعلان، فيما يؤكد المحللون العسكريون في منصة "ديبستايت" القريبة من الجيش الأوكراني، أن البلدة لا تزال تحت سيطرة كييف. وتواصل روسيا المتفوقة على أوكرانيا بالجنود والعتاد، شن هجمات على الجبهة في أوكرانيا منذ أشهر محققة تقدمًا بطيئًا في بعض القطاعات.

 

وأقرت أوكرانيا للمرة الأولى في نهاية أغسطس بتوغل جنود روس في منطقة دنيبروبتروفسك حيث أعلنت موسكو التقدم فيها منذ يوليو.

 

ويسيطر الجيش الروسي حاليًا على حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية.

 

وأعلن الكرملين، الجمعة، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا "متوقفة"، في حين شدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن هدف نظيره الروسي فلاديمير بوتين هو "احتلال أوكرانيا بأكملها".

