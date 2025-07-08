أوكرانيا: قرار بوتين بتجنيد غير الروس يؤكد خطر الحرب على دول الناتو

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا أقرت قانونا يسمح للأفراد الذين لا يحملون الجنسية الروسية بالخدمة في جيشها.

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية: قانون تجنيد غير الروس يؤكد مجددا أن خطر الحرب على دول الناتو حقيقي تماما.

وكشف الكرملين تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، حول الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح الكرملين، أن بوتين أخبر ترامب أنه يفضل أن يكون حل الصراع في أوكرانيا بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

وأشار الكرملين إلى أن بوتين أكد في محادثته الهاتفية مع ترامب أن روسيا مهتمة بتحقيق أهدافها في أوكرانيا.

بوتين وترامب، اتصال هاتفي مدته ساعة تناول جميع القضايا

وأعلن مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن اتصالًا هاتفيًا تخطى الـ 60 دقيقة جرى مؤخرًا، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم خلاله بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية الحساسة.

أوكرانيا تتصدر الاتصال الهاتفي بين ترامب وبوتين

وأوضح المسئول الروسي أن الأزمة الأوكرانية كانت في صدارة المحادثات، حيث أكد بوتين لترامب أن روسيا ستواصل السعي لإيجاد حلول سلمية للنزاع، مشددًا على أهمية الحوار بعيدًا عن التصعيد العسكري.

وتابع: بوتين وترامب لم يتطرقا لمسألة وقف إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانية، ولكن الرئيس الروسي أكد لترامب أن روسيا لن تتراجع عن أهدافها في إزالة أسباب النزاع في أوكرانيا.

وأكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي ترامب أكدا أهمية استمرار التفاوض بشكل ثنائي بين موسكو وكييف.

إيران والشرق الأوسط ضمن مباحثات بوتين وترامب

وأضاف أن القضايا المتعلقة بإيران والشرق الأوسط كانت أيضًا محورًا رئيسيًا في الاتصال، دون تقديم تفاصيل إضافية، ما يشير إلى احتمال وجود مباحثات غير معلنة بشأن ملفات نووية أو أمنية في المنطقة.

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