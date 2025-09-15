بولندا تسقط مسيرة روسية حلقت فوق مبان حكومية وتعتقل مواطنين من بيلاروسيا

ذكرت تقارير إعلامية اليوم ، أن حماية أمن الدولة في بولندا أسقطت مسيرة حلقت فوق مبان حكومية واعتقلت مواطنين من بيلاروسيا.

بولندا تسقط مسيرة حلقت فوق مبان حكومية واعتقال مواطنين بيلاروسيين

ويأتي ذلك بعدما قالت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية، يوم الأربعاء الماضي، أن بولندا استخدمت أسلحة لإسقاط طائرات مسيرة فوق أراضيها بعد انتهاكات متكررة لمجالها الجوي خلال هجوم روسي على أوكرانيا، وفق "رويترز".



وذكرت في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "خلال الهجوم الذي شنته روسيا الاتحادية على أهداف في أوكرانيا، انتهكت طائرات مسيرة مجالنا الجوي بشكل متكرر".

وأضاف "بناء على طلب القائد العملياتي للقوات المسلحة، استُخدمت أسلحة والعمليات جارية لتحديد مواقع الأهداف التي أُسقطت".



وكانت القوات الجوية الأوكرانية حذرت من أن طائرات روسية مسيرة دخلت المجال الجوي البولندي، وتهدد مدينة زاموشتش.

وقال سلاح الجو الأوكراني عبر تطبيق تيليجرام "طائرات مسيرة في بولندا، تتجه غربا نحو مدينة زاموشتش!".

وقالت قيادة العمليات في بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، إن طائرات بولندية وأخرى حليفة حلقت لضمان سلامة المجال الجوي للبلاد بعد التحذير الأوكراني.

