استقبلوه بدون سجادة حمراء أو بروتوكول، حقيقة إهانة ترامب وزوجته في مطار بلندن (فيديو)

زيارة ترامب لبريطانيا، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى بريطانيا، أمس الثلاثاء، في زيارة وصفت بـ "التاريخية"، ولكن من دون وجود سجادة حمراء هذه المرة، حيث اعتبره البعض أنه إهانة للرئيس ترامب في زيارته الرسمية لبريطانيا.

زيارة رسمية لترامب بدون سجادة حمراء

ويظهر في الفيديو المتداول يظهر لحظة نزول الرئيس الأمريكي ترامب ممسكًا بيد ميلانيا، في زيارة رسمية ثانية نادرة من نوعها، تلبيةً لدعوة الملك تشارلز الثالث، وبرغم أن اللحظة وصفت بأنها "فارقة"، وجرى التحضير لها بدقة منذ شهور، لكن الاستقبال الرسمي لم تكن فيه السجادة الحمراء التي تكون مفروشة في الاستقبال الرسمي للرؤساء عند استقبالهم في المطار.

استقبال ترامب وزوجته في المطار بدون سجادة حمراء، فيتو

عند هبوط تـرامب وميلاينيا في مطار ستانستد بلندن في زيارته الثانية رسميًا لبريطانيا، لم يكن في استقباله رئيس الوزراء ستارمر لكنه أوفد وزير الخارجية لاستقبال ترامب وزوجته، فكان في استقبال ترامب هنري هود نيابة عن الملك تشارلز الثالث، ومونيكا كرولي، كبيرة البروتوكول الأمريكي عند سلم الطائرة، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، ضمن الذين كانوا موجودين في المطار لاستقبالهم.

إهانة ترامب وزوجته في مطار بلندن

اعتبر البعض عدم وجود سجادة حمراء عند استقبال الرئيس الأمريكي في مطار ستانسيد في لندن، أنه يعد نوع من الإهانة وعدم الاكتراث في بريطانيا بزيارة ترامب التاريخية، وخاصة أن الزيارة رسمية وتتطلب وجود سجادة حمراء عند استقبال الرئيس الأمريكي ترامب في زيارته التاريخية الثانية لبريطانيا، كما لم يكن هناك مراسم بروتوكولية عند استقباله، فما أشار آخرون إلى أن الاحتفال بـ "ترامب" سيكون في اليوم التالي للزيارة.

NEW: U.S. President Donald Trump has departed Air Force One at Stansted Airport in the UK for his historic second state visit. pic.twitter.com/t8Qd16wCfx — Charlie Simpson 🇬🇧 (@CharlieSimpsonA) September 16, 2025



أثار عدم وجود سجادة حمراء أو استقبال بروتوكولي في زيارة ترامب الرسمية إلى بريطانيا جدلًا واسعًا، وعلق النشطاء على ذلك بأن "السبب غير معلن رسميًا، لكن من المحتمل أنه بسبب البروتوكول في المطار (ستانستد)، حيث السجادة الحمراء عادة للاحتفالات الرسمية في القصر. في زيارة 2019 كانت موجودة، ربما هذه المرة تأثرت بالاحتجاجات والجدل حول إبستاين".

وعلق البلوجر بشير عبد الله قائلًا: "في فيديو الوصول إلى مطار ستانستيد، لا توجد سجادة حمراء على المدرج، كما حدث في زيارات سابقة. الزيارة تشمل مراسم أخرى مثل عربة ملكية ومأدبة في قلعة وندسور، حسب تقارير إعلامية بريطانية وغيرها".

سر غياب السجادة الحمراء في استقبال ترامب وزوجته

وفسر بعض المحللين السياسيين عدم وجود سجادة حمراء أو استقبال بروتوكولي لترامب في زيارته لبريطانيا، بأنه “احتمالات تفسير غياب السجادة الحمراء قد يكون مسألة لوجستية أو تأخيرية، وقد تكون السجادة الحمراء لم تفرش بعد وقت النزول من الطائرة مباشرة بسبب التأخيرات أو التحضيرات التي لم تكتمل. مثلًا تجهيز السجادة التحكم في الأمن، أو تنسيق العناصر البروتوكولية مع الطيران والجهات الأمنية في المطار”.

غياب السجادة الحمراء عند استقبال ترامب في بريطانيا، فيتو



وأشار المحللون السياسيون إلى أن السجادة الحمراء أو الاستقبال البرتكولي في المطار قد لا يكون جزءًا من الجزء البروتوكولي المرن عند النزول من الطائرة، في كثير من حالات الزيارات الرسمية مراسم استقبال رسمية بالبروتوكول الكامل تبدأ عند نقطة ما بعد النزول، مثل من هم عند المنصة الرسمية أو السيارة التي ستقل الزائر، السجادة الحمراء غالبًا تكون مخصصة لهذا الجزء وليس بالضرورة أن تغطي خطوات النزول من سلم الطائرة.

وأكد آخرون أنه من الممكن أنها كانت خطوة مقصودة، لإعطاء انطباع معين- ربما تبسيط الاحتفال، أو تقليل المظاهر الرسمية على الأرض، وربما لتفادي الجدل أو الانتقادات حول التكاليف أو الاستعراض.

عدم وجود سجادة حمراء يظهر عدم الاهتمام

ولغياب السجادة في تلك اللحظة رمزية، وقد يستخدم إعلاميًا أو سياسيًا ليُظهر نقص الاهتمام، أو عدم الاحترام، أو حتى إشارة بأن الزيارة ليست "مرموقة " جدًا في جميع مراحلها، لكن حتى لو لم تستخدم السجادة عند نزول الطائرة، قد تستخدم لاحقًا في المراسم الرسمية نفسها، كما تظهر بعض المصادر أن الجناح الملكي البريطاني سيقوم بوضع السجادة الحمراء الملكية عند وصول ترامب إلى قلعة ويندسور، حسبما أكد بعض المحللين.



يذكر أن بريطانيا تخصص اليوم الأربعاء للترحيب الملكي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في زيارة دولة ثانية غير مسبوقة يقوم بها إلى المملكة المتحدة، حيث يستقبله الملك تشارلز الثالث.

وترافق الزيارة إجراءات أمنية واسعة النطاق ستبقي ترامب بعيدا عن الاحتجاجات والجمهور البريطاني الذي تؤكد استطلاعات الرأي أنه لا يكنّ إعجابا كبيرا بالرئيس الأمريكي.

وسيكون الاستقبال لترامب وزوجته عبارة عن رحلة على متن عربة تجرها الخيول، وعرض جوي وعشاء رسمي في قلعة وندسور، التي يعود تاريخها الى قرابة ألف عام، ستقدم بريطانيا أفضل ما لديها على الصعيد البروتوكولي لمجاملة ترامب، بحسب موقع "سويس إنفو".

