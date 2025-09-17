الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الزمالك يصرف مكافآت الفوز وبدلات السكن قبل مواجهة الإسماعيلي

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

صرف مسؤولو نادي الزمالك مكافآت الفوز في المباريات الأخيرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدًا الخميس في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

كما صرف النادي بدلات السكن للاعبين خلال الساعات الماضية، في خطوة لدعم استقرارهم النفسي قبل اللقاء المرتقب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة قوية أمام نظيره الإسماعيلي، في المباراة التي تجمعهما غدا الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي 

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي غدا الخميس في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي 

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز 

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بعد فوزه الكبير على المصري باستاد برج العرب بنتيجة 3-0.

