محاضرة فيديو من فيريرا للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي (تفاصيل)

عقد يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم قبل مواجهة الإسماعيلي غدًا الخميس.

المدرب البلجيكي استعرض نقاط القوة والضعف لدى المنافس، وشرح بعض التحركات التكتيكية المطلوبة في الهجوم والدفاع.

وشهدت المحاضرة تفاعلًا من اللاعبين، الذين تعهدوا بالالتزام بالتعليمات الفنية لتحقيق الفوز في اللقاء المرتقب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة قوية أمام نظيره الإسماعيلي، في المباراة التي تجمعهما غدا الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي في تمام الساعة الخامسة عصر الغد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بعد فوزه الكبير على المصري باستاد برج العرب بنتيجة 3-0.

