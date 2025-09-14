آيشواريا راي تتخذ إجراءات قانونية ضد استغلال صورتها بالذكاء الاصطناعي

اتخذت أيقونة السينما الهندية، آيشواريا راي باتشان، إجراءات قانونية لحماية هويتها الرقمية، وذلك في خطوة تسلط الضوء على تزايد مخاطر التلاعب بالصور الشخصية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

حيث تقدمت الممثلة الشهيرة بدعوى قضائية أمام المحكمة العليا في دلهي، تهدف إلى منع الأفراد والمنصات من استغلال صورتها وشخصيتها وسمعتها دون موافقتها، سواء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو غيرها من الوسائل.

وأوضح المحامون الممثلين لآيشواريا راي أن اس وصورة الممثلة يتم استغلالهما بشكل غير مصرح به، بما في ذلك جمع الأموال باسمها.

وأشاروا في مرافعتهم أمام المحكمة إلى أن صورتها تُستخدم على الإنترنت "لإشباع رغبات جنسية"، واصفًا هذا الوضع بأنه "مؤسف للغاية".

من جانبها، أخذت المحكمة العليا في الاعتبار هذه المرافعة، وأشارت شفهيًا إلى أنها قد تصدر أمرًا زجريًا مؤقتًا لوقف أي استغلال إضافي لهويتها على الفور، لحين البت في القضية. ويُعتبر هذا الإجراء بمثابة تدبير وقائي مؤقت إلى أن يتم الاستماع للقضية بالكامل. وقد تم تحديد موعد الجلسة المقبلة أمام المسجل المشترك في 7 نوفمبر 2025، على أن تُعرض القضية مرة أخرى أمام المحكمة في 15 يناير 2026.

وتأتي هذه القضية في سياق تنامي ظاهرة "التزييف العميق" (deepfakes) والمحتوى المُولد بالذكاء الاصطناعي في قطاع الترفيه الهندي، حيث سبق لنجوم آخرين أن اتخذوا خطوات مماثلة لحماية هوياتهم. ففي عام 2023، حصل الممثل أنيل كابور على أمر من المحكمة العليا في دلهي يمنع إساءة استخدام صوته واسمه وعبارته الشهيرة "جهكاس". وفي نفس الفترة تقريبًا، حصل أميتاب باتشان على حماية ضد الاستغلال غير المصرح به لشخصيته.

وبالنسبة لنجمة عالمية مثل آيشواريا راي باتشان، التي تُعد صورتها من بين الأكثر شهرة في السينما الهندية، فإن إساءة استخدام صورتها عبر الذكاء الاصطناعي لا يهدد علامتها التجارية فحسب، بل يثير أيضًا مخاوف أوسع بشأن السلامة على الإنترنت، والكرامة، واستغلال النساء عبر التكنولوجيا.

