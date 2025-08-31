رفعت فياض يعلن عن انفراد بالعام الدراسي الجديد، يابانيون يتولون تدريس وتصحيح مادة الذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي، شهادة معتمدة للعمل بالشركات العالمية، ومفاجأة عن الصفين الرابع والخامس الابتدائي

لأول مرة فى تاريخ التعليم فى مصر سيقوم اليابانيون أنفسهم مع بداية العام الدراسي الجديد بتدريس مادة الذكاء الاصطناعي “أون لاين” لجميع طلاب الصف الأول الثانوي بشقيه سواء طلاب الثانوي العام التقليدي أو من سيختارون نظام البكالوريا ـ وسيكون المقرر الذى سيتم تدريسه بالمدارس الثانوية المصرية الحكومية والخاصة معا هو نفس المقرر الذى يتم تدريسه حاليا بالمدارس اليابانية ـ وستكون امتحاناتها “أون لاين”، وسيكون اليابانيون أنفسهم هم من سيقومون بالتصحيح إلكترونيًّا للطلاب. المصريين.

وسيحصل الطالب المصرى فى نهاية العام على شهادة رسمية معتمدة من الجانب اليابانى "كمبرمج مبتدئ" تتيح له العمل فى هذا المجال كمبرمج بطريقة الذكاء الاصطناعى وتساعده على التواصل مع الشركات العالمية المختلفة التى قد توفر له دخلا شهريا بالعملة الصعبة فى حالة نجاحه فى تطبيق ما درسه بشكل جيد ـ وسيؤدى هذا التطور الضخم فى مسيرة التعليم المصرى إلى تشجيع الطلاب بشكل أكبر الاتجاه للالتحاق بالكليات العملية أكثر من الكليات النظرية.

هذا ما خصني به وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف فى حوارى معه اليوم فى هذا الشأن ـ وأكد لى حصريا أنه قد تم الاتفاق النهائى للبدء فى تطبيق ذلك مع الجانب اليابانى بدءا من العام الدراسى الجديد من خلال برنامج سيتم تدريسه للطلاب "أون لاين"، حيث سيستطيع طالب الصف الأول الثانوى فى مصر من خلال رقم سرى سيحصل عليه من الدخول عن طريق التابلت المسلم له من جانب الوزارة ـ على الموقع الإلكترونى الخاصة بتدريس هذه المادة وسيتلقى عليه كل المعلومات والتدريبات والشرح والتوضيح والتفسير والتطيبق من خلال هذا الموقع، وسيتم عمل امتحانات مستمرة لتقييم الطلاب من خلال هذا الموقع، وامتحان نهائي لهم نهاية العام حتى يتمكن من سيتجتازه من الحصول على شهادة معتمدة من اليابان كمبرمج مبتدئ ـ سيحدث هذا لأن الذكاء الاصطناعى لم يعد خيارا بل ضرورة حتمية فى تطوير منظومتنا التعليمية وتوفير فرص تعليمية متكافئة حديثة لأبنائنا تكون قادرة على مواكبة التحولات العالمية وتعزيز قدرات أبنائنا على التفكير النقدي والإبداع والتفاعل مع أدوات العصر الرقمي بكفاءة واقتدار.

وأكد الوزير لى أن هذه المادة كانت موجودة على طلاب الصف الأول الثانوى بنظام البكالوريا تحت مسمى مادة "البرمجة وعلوم الحاسب" وهى مادة لن تضاف درجاتها للمجموع مثلها مثل مادة اللغة الأجنبية الثانية لكنها ستكون شرط نجاح ـ إلا أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن فقد نجحت أثناء زيارتى الأخيرة لليابان فى الاتفاق على قيام اليابانيين أنفسهم بتدريس هذه المادة "أون لاين" بجميع مدارسنا الثانوية ليس لطلاب الصف الأول الثانوى العام العادى فقط بل لطلاب شهادة البكالوريا أيضا سواء فى المدارس الحكومية أو الخاصة ـ وسيتم تدريسها بنفس الطريقة وبنفس المحتوى الذى يتم تدريسه فى المدارس اليابانية خاصة وأن اليابان تعتبر من أفضل دول العالم فى مجال البرمجة وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، وسينتج عن ذلك بلا شك إحداث نقلة نوعية ضخمة للتعليم فى مصر فى مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي وهو المجال المستحدث الذي فرض نفسه على كل دول العالم فى السنوات الأخيرة، وفى جميع التخصصات.

وأوضح لى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه اتفق أيضا مع شركة “سبريكس” اليابانية على تطبيق برنامج متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والبرمجة لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي بالمدارس المصرية اليابانية ـ وهذا البرنامج سيتم تنفيذه من خلال تطبيق “كوروريو جونيور” (Kururio Junior) ويستهدف تعلم أساسيات البرمجة بطريقة تطبيقية سهلة وممتعة، تساعد على ترسيخ الفهم والإبداع لدى الطلاب، وسيبدأ تنفيذه أيضا اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2025/ 2026 في المدارس المصرية اليابانية.

ويأتي هذا في إطار التعاون والشراكة الوثيقة بين الجانبين المصري والياباني في مجال التعليم، ليعكس التزام الوزارة بتبني حلول تعليمية مبتكرة تسهم في تطوير قدرات الطلاب ومهاراتهم. ولذلك سنكون ـ كما يقول وزير التربية والتعليم رواد تدريس مثل هذا التخصصات فى المنطقة، ومسايرين لتطبيق أحدث ماهو موجود فى هذا المجال فى مراحلنا التعليمية المختلفة، حيث قامت الوزارة بإجراء دراسة شاملة حول تجارب بعض الدول الرائدة مجال تدريس الذكاء الاصطناعى فى التعليم الأساسى وفى مقدمتها اليابان واستخلاص أبرز الممارسات الناجحة التى يمكن الاستفادة منها لإدخال مناهج الذكاء الاصطناعى بالمدارس المصرية فى مراحل تعليمية متعددة وانتهت الدراسة إلى أهمية الذكاء الاصطناعى كقوة دافعة لنهضة المستقبل والاهتمام بدمج الذكاء الاصطناعى فى مراحل تعليمية متعددة من التعليم العام بما يؤهل الطلاب بالالتحاق بالتعليم العالى لضمان بناء قاعدة معرفية واسعة التركيز على الجوانب التطبيقية للذكاء الاصطناعى بالإضافة إلى إدراك أهمية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية فى هذا المجال والاستثمار فى البنية التحتية الرقمية والمختبرات المتخصصة والعناية الشديدة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعى وتأثيراته الاجتماعية.

وأكد لى الوزير أيضا أنه فى ظل هذه الطفرة التى يشهدها العالم فى الذكاء الاصطناعى فى شتى مناحى الحياة فقد عزمت الوزارة على تطبيق برامج متخصصة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجة والتى تستهدف تعليم أساسيات البرمجة بطريقة سهلة وممتعة تساعد على ترسيخ الفهم بين المعلمين والطلاب بالمدارس المصرية ـ لذلك ـ والحديث ما زال بينى وبين وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ـ فقد قامت الوزارة بإعداد مصفوفة المعايير والمؤشرات الخاصة بمادة الذكاء الاصطناعي لمرحلتى التعليم الإعدادى والثانوى ـ كما تم دمج مناهج تقنية الذكاء الاصطناعى فى بعض الصفوف الدراسية بمرحلتى التعليم الإعدادى والثانوى ـ كما تم دمج مناهج تقنية الذكاء الاصطناعى فى فى بعض الصفوف الدراسية بمرحلة التعليم الأساسى إعتبارا من هذا العام 2025 /2026 مع التأكيد على الاستمرار فى تدريس مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات بالمرحلة الإعدادية والثانوية على إعتبار أن علوم الذكاء الاصطناعي هو أحد علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتابع الوزير معى مؤكدا مرة أخرى أو الوزارة تقوم حاليا أيضا وجنبا إلى جنب بإعداد المعلمين والخبراء المتخصصين فى البرمجة حيث أنهم الأساس فى تطوير العملية التعليمية وقد تم العمل على إعداد وتجهيز البنية التحتية الكتنولوجية المتمثلة فى معامل التطوير التكنولوجى لتدريس مناهج الذكاء الاصطناعى بصورة ناجحة إن شاء الله.

