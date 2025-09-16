ما حكم تزييف الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تزييف الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، سواء مع شخصيات شهيرة أو أشخاص عاديين، حتى ولو كان من باب المزاح، لا يجوز شرعًا ويُعد حرامًا.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، إن هذا النوع من التزييف يدخل تحت الحديث النبوي الشريف: "من غشنا فليس منا"، مشددًا على أن الغش لا يقتصر على المعاملات المالية فقط، بل يشمل كل صور الخداع، بما فيها الصور المفبركة التي تُظهر خلاف الحقيقة.

وأضاف أن خطورة هذا الأمر تتفاقم عندما يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتزوير صور بهدف الإضرار بسمعة الآخرين أو نشر الشائعات، وهو ما يُعد إثمًا أكبرويُسبب ضررًا اجتماعيًا وأسريًا جسيمًا، مثل التفريق بين الأزواج أو فقدان الوظائف، مؤكدًا أن "لا ضرر ولا ضرار" قاعدة شرعية يجب الالتزام بها.

ووجّه رسالة إلى المواطنين، مشددًا على أهمية التحقق والتثبت قبل نشر أو إعادة نشر أي محتوى، سواء كان صورة أو خبرًا، كما وضع عدة ضوابط شرعية لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، منها: أن يكون الاستخدام في مجالات تعود بالنفع، مثل التعليم والبحث العلمي، والحفاظ على القيم الدينية والأخلاقية، والامتناع عن استخدامها في ما هو محرم، وعدم تعريض حياة الإنسان أو سمعته للخطر، وإدراك أن هناك مسؤولية دينية وقانونية في استخدام هذه التقنيات.

وقال: "الإنسان مُحاسب أمام الله وأمام القانون، والمشرع المصري يُجرّم مثل هذه الأفعال الضارة."



