حضور مكثف في ورشة عمل تطبيق الذكاء الاصطناعي بالعملية التعليمية بالجيزة (صور)

انطلقت ورش العمل الخاصة بتطبيق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية لمعلمي مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وهي التدريبات التي تقدمها مدارس الحسام والمستقبل حول استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

ورشة عمل تطبيق الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية بالجيزة



يأتي ذلك ضمن بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم بالجيزة ومدارس الحسام والمستقبل لتقديم خبرات فنية في تدريب المعلمين والمعلمات بمدارس الجيزة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

وشهدت ورشة العمل حضور وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة سعيد عطية، وقيادات المديرية وقيادات الإدارات التعليمية، وحضور مكثف من موجهي عموم المواد الدراسية بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة.

