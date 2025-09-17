الأربعاء 17 سبتمبر 2025
النظام الغذائي الصارم يكشف الفارق بين عقلية محمد صلاح وإمام عاشور (فيديو)

محمد صلاح وإمام عاشور
محمد صلاح وإمام عاشور

كشفت الأزمة الصحية التي تعرض لها إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بإصابته بفيروس A نتيجة أكلة فاسدة، الفارق الكبير بين اللاعبين المصريين الذين يعيشون حياة غير احترافية واللاعبين المحترفين في العالم.

ولأن التألق في كرة القدم لا يرتبط فقط بالملعب، ولكن أيضا خارج الملعب من خلال التزام اللاعب بالنظام الغذائي وعدد ساعات نومه.

النظام الغذائي للاعبين كلمة السر

ففي الوقت الذي كشف فيه محمد صلاح أسطورة منتخبنا الوطني وفريق ليفربول، عن نظام غذائي صارم يعيش عليه خلال روتينه اليومي لا يمكن أن يغيره، يظهر لاعبو الأندية المصرية في المطاعم المختلفة بشكل يومي، ويتناولون وجبات تضر أي لاعب أو رياضي.

محمد صلاح كشف في حوارات تلفزيونية سابقة أن النظام الغذائي الذي يسير عليه هو تناول من 5 لـ 6 وجبات صحية يوميًا.

ويكون الفطار مرتين عبارة عن عصير بلوبيري مع لبن خالي الدسم، وبعدها بساعة "بياض البيض" مع أفوكادو وعيش خالي من "الجلوتين".

بينما الغداء خضار ومعه سمك / فراخ، بعدها بساعتين زبادي + فاكهة.

النظام الغذائي الذي وصفه صلاح بأنه صارم بسبب التزامه به يكشف الفارق الكبير بينه وما وصل إليه ليكون أحد أفضل اللاعبين في العالم، وبين عقلية اللاعبين المصريين رغم امتلاكهم الموهبة.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، قد كشف عن سبب تعرض إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لعدوى فيروسية «فيروس A».

وقال، في تصريحات تليفزيونية: «يا جماعة والله العظيم مفيش أحلى من أكل البيت، تخيلوا أن إمام جاله اللي عنده ده بسبب أكلة فاسدة من 6 أسابيع».

